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Понедельник 3 апреля

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"Хрущевка, никакого ремонта": рыдающая семья засунувшего микрофон в штаны SHAMAN испытала стыд

"Хрущевка, никакого ремонта": рыдающая семья засунувшего микрофон в штаны SHAMAN испытала стыд

SHAMAN выставил грязное белье на всю страну.

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, набирает все большую популярность и завоевывает всенародную любовь. Несмотря на это, порой скандалы не обходят его стороной.

В День защитника Отечества в свет вышел новый клип артиста под названием "Моя Россия". По сюжету, SHAMAN приезжает домой и проводит время в кругу семьи. Как ни странно, простой и добрый незамысловатый сюжет вызвал неоднозначную реакцию у поклонников. Многие обвинили певца за постановку съемок и расценили клип как чересчур наигранный.

В ответ на это SHAMAN решил прокомментировать ситуацию и рассказал о съемках ролика. По его словам, клип действительно снимался в кругу семьи, а бабушка артиста даже плакала от переполнения эмоциями.

Бабушка и дедушка Шамана Галина Михайловна и Николай Владимирович подтвердили, что клип снимался естественно, без всяких постановок, сообщает Пятый канал.

"Дочь нам позвонила буквально за два дня и говорит: "Приедет съемочная группа", – рассказали родные Шамана.

При этом родным сказали, что команда всего лишь подснимет пару дипломов артиста. Поэтому родственники сильно не готовились.

Сначала приехала дочь, сразу начались съемки. Родные певца SHAMAN не сразу поняли, что происходит. А потом в дверях появился и сам певец.

"Я повернулась и мне сразу стало плохо. Конечно, я не знаю, сколько я рыдала", – рассказала Галина.

При этом семья призналась, что им было почему-то стыдно. Родители певца даже не хотели, чтобы их дом показывали на вс страну.

"Потому что самая простая рядовая семейка, такая квартирка — хрущевка, бог знает какая. Никакого ремонта", – призналась бабушка.

Ранее сообщалось, что певец SHAMAN засовывает микрофон в штаны на сцене, чтобы освободить руки для жестикуляции.

3 апреля 2023, 18:40
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: с двуличного певца-патриота сорвали маску

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

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