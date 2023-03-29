"Отдельное счастье": Получившая намек от SHAMAN Собчак призналась в совершенной измене

Собчак открыто призналась ему в любви.

Ксения Собчак всегда следовала за своим сердцем и никогда не тратила время на мужчин зря. Ведь вердцу не прикажешь, и насильно мил не будешь. Недавно в Сети разгорелся скандал после публичного флирта в комментариях между Ксенией Анатольевной и популярного российского исполнителя SHAMAN. Музыкант предположил, что небезразличен ведущей, а она не стала это отрицать.

На днях Ксения Собчак публично призналась в любви. Для этого она покинула родную страну и отправилась в Милан. Там она гуляла в одиночестве по европейским улочкам и размышляла о вечном. В своем телеграм-канале Собчак показала фото, на котором стоит зажавшись в угол городской улицы и словно стыдливо подсматривает оттуда за другими людьми.

"Милан после Амстердама – отдельное счастье. Несмотря на то, что здесь я по работе – ощущение счастья постоянное. Во-первых, все БОЛЬШОЕ. Человеческое. Никаких низеньких потолочков, лесенок, тесных Помещений с балками, никаких сосисок и нет толп велосипедистов. Все-таки Германия, Австрия и Голландия хороши в микродозинге", – написала Собчак.

Таким образом сбежавшая из России Ксения Собчак призналась в любви чужому городу и фактически призналась в совершенной моральной измене родине.