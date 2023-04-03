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Понедельник 3 апреля

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Аборт, 10 выкидышей и громкий развод: Роза Сябитова готова встретить солидного мужчину

Аборт, 10 выкидышей и громкий развод: Роза Сябитова готова встретить солидного мужчину
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Чем запомнилась личная жизнь Розы Сябитовой?

61-летняя телеведущая Роза Сябитова старается быть откровенной со своими поклонникам. Парадокс, но у главной свахи страны далеко не все гладко в личной жизни. Одна за другой тяжелые испытания сваливались на плечи женщины, но она не теряет надежду на лучшее.

В 21 год Роза Сябитова забеременела, однако решила прервать беременность. Молодая девушка не сказала родителям, долго решалась на аборт, но в итоге дело было сделано. После этого будущая ведущая и звезда "Давай поженимся" долгие года не могла родить ребенка.

Уже будучи в браке Сябитова десять лет пыталась стать матерью. Сама она признается, что пережила десять выкидышей. Все это время первый муж Розы поддерживал любимую. Она рассказывает, что занятия любовью превратились в "станок" для производства детей, но никак не были похожи на супружескую близость.

После рождения дочери, супруг Розы Сябитовой скончался. Только спустя 35 лет ведущая вновь вышла замуж. Избранником стал участник программы на Первом канале Юрий Андреев. В порыве ревности мужчина избил сваху, и дело закончилось громким разводом.

Годы прошли, дети воспитаны, и теперь Роза Раифовна готова встретить солидного мужчину. По словам свахи, другой мужчина ей не нужен.

"В моем случае речь может идти только о возрастном мужчине", — делится Сябитова.

3 апреля 2023, 16:20
Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Журнал "Все для женщины" №13 2023✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гузеева признала Сябитову святой

Розе подарили уникальный ретро-автомобиль 1964 года.
Лариса Гузеева и Роза Сябитова вне программы "Давай поженимся!" общаются редко.
Дмитрий Дибров с супругой поздравляют Сябитову.
Роза Сябитова и пианист Юрий Розум дружат уже много лет.
Роза Сябитова с дочерью Ксенией.
Торт для Розы.
Прог для юбиляра.

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