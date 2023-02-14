"Пасть порву": скандалистка Сябитова призналась в истинном отношении к Гузеевой

Однажды Лариса Гузеева нелицеприятно высказалась о свахе.

Роза Сябитова достаточно прямолинейна. Сваха всегда говорит то, что думает, даже ей перед ней малознакомый человек. Какой у нее нрав, уже давно поняли постоянные зрители шоу "Давай поженимся!". За глаза Розу Раифовну называют скандалисткой. Во время съемок передачи Сябитова нередко спорила и конфликтовала со своей коллегой Ларисой Гузеевой.

На первый взгляд кажется, что у Гузеевой и Сябитовой непростые отношения. Но так ли это на самом деле? В недавнем выпуске шоу "Злые языки" сваха призналась, что считает 63-летнюю телеведущую своей близкой родственницей. "Я за Ларису всем пасть порву!", – сказала Роза Раифовна. Сваха также отметила, что она может ругать коллегу по шоу, а другие не имеют на это права.

Кроме того, Сябитова назвала Гузееву талантливой и умной. Но сваха отказалась отвечать на вопросы о гонорарах в шоу "Давай поженимся!" и комментировать слухи о так называемой дедовщине в передаче.

Напомним, шоу "Давай поженимся" уже год не выходит в эфир Первого канала. Недавно Лариса Гузеева заявила о закрытии данного проекта. Стало быть, телеведущая лишилась работы, на которой трудилась с 2008 года.