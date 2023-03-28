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Вторник 28 марта

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"Обезвоживание и голодание": брошенная Гузеевой Сябитова лишилась всего

"Обезвоживание и голодание": брошенная Гузеевой Сябитова лишилась всего
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Сябитова зубами вгрызылась и хваталась за последнее.

На ТНТ состоялась премьера очередного сезона развлекательного экстрим-шоу "Новые звезды в Африке" с ведущими Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном. Телеведущая Роаз Сябитова, которая сама участвовала в этом проекте два раза, оценила премьеру. Телесваха заявила, что разочарована тем, как участники выполняют задания. Напомним, обитатели лагеря шоу "Новые звезды в Африке" борются за главный приз — пять миллионов рублей. В ходе программы они проходят разные испытания на выносливость и сообразительность, сражаясь за еду и другие предметы первой необходимости.

В новом сезоне шоу правила стали еще более жесткими. Теперь участникам нужно зарабатывать монеты, которые они могут потратить в специальном ларьке. Для этого конкурсанты должны учиться договариваться и верно распределять ресурсы. Но с первого же дня внутри лагеря началась междоусобица.

Роза Сябитова напомнила, что сама заработала репутацию скандальной бабы на проекте, но потом исправилась. Для Розы репутация – это все, так что она, можо сказать, всего и лишилась.

"В первом сезоне на меня эти шакалы набросились, а я что молчать буду. Я хоть старая львица, но львица. Во втором сезоне мы извинились перед людьми, показали, какие мы есть на самом деле. Честь, совесть и достоинство для нас — не пустой звук. Я 40 минут поднимала 25-килограммовые части головоломки в ослабленном состоянии после обезвоживания и голодания. Но ушла достойно, а что я вижу сейчас?" – возмутилась Сябитова.

Напомним, раньше Роза Сябитова всегда работала в связке с Ларисой Гузеевой на программе "Давай поженимся!" на Первом канале. Однако в последнее время передача пропала, так что Гузеева бросила подругу.

28 марта 2023, 08:00
Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Вокруг ТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гузеева признала Сябитову святой

Розе подарили уникальный ретро-автомобиль 1964 года.
Лариса Гузеева и Роза Сябитова вне программы "Давай поженимся!" общаются редко.
Дмитрий Дибров с супругой поздравляют Сябитову.
Роза Сябитова и пианист Юрий Розум дружат уже много лет.
Роза Сябитова с дочерью Ксенией.
Торт для Розы.
Прог для юбиляра.

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