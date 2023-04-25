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Вторник 25 апреля

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"Мы вместе": уломавший Королеву на секс Николаев засадил любимой спустя годы

"Мы вместе": уломавший Королеву на секс Николаев засадил любимой спустя годы
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Игорь Николаев смог вернуться в прошлое.

Пока публика приписывает Игорю Николаеву скандалы в семье и возможный предстоящий развод, он с любовью возвращается в прошлое. Сегодня он, например, перепостил к себе давний клип "Ты так прекрасна", песня на который вошла в альбом аж 2006 года.

И, учитывая то, что спустя годы после выпуска сборника он расстался с Наташей Королевой, а нынешнюю свою супругу Юлию Проскурякову еще не встретил, пользователи Сети уверены, что каждое слово песни посвящено именно брюнетке.

"Песня для Наташи и про Наташу", "Очень люблю Игоря Николаева, и Наташу Королеву. Так больно от того, что они больше не вместе", "Какая красивая настоящая любовь была", – разрыдались комментаторы над клипом, который разместил композитор на своей страничке спустя годы.

По сюжету клипа пассия музыканта, которую изобразила теннисистка Елена Дементьева, встречается с ним на теннисном корте, где они играют сет. Николаев засадил сценической любимой несколько мячей, каждый из которых она смогла отбить. Ну а после страстной игры пара отправилась в особняк Игоря Николаева, где он покорил блондинку при помощи музыки.

"Когда подпеваешь мотив этой песни по радио мне, мы вместе летим на любимой волне", – сладко мурлыкал Игорь Николаев.

Напомним, что Наташей Игорь увлекся еще когда она была совсем юна. Впрочем, уломавший молодую Королеву на секс Николаев поступил как джентльмен: развелся и взял в жены свою протеже. В браке Игорь Николаев прожил с Наташей Королевой 10 лет.


25 апреля 2023, 17:40
Игорь Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети• Требует проверки

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Юлия Проскурякова. Фото: Социальные сети
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Проскурчкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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