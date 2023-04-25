"Мы вместе": уломавший Королеву на секс Николаев засадил любимой спустя годы

Игорь Николаев смог вернуться в прошлое.



Пока публика приписывает Игорю Николаеву скандалы в семье и возможный предстоящий развод, он с любовью возвращается в прошлое. Сегодня он, например, перепостил к себе давний клип "Ты так прекрасна", песня на который вошла в альбом аж 2006 года.

И, учитывая то, что спустя годы после выпуска сборника он расстался с Наташей Королевой, а нынешнюю свою супругу Юлию Проскурякову еще не встретил, пользователи Сети уверены, что каждое слово песни посвящено именно брюнетке.

"Песня для Наташи и про Наташу", "Очень люблю Игоря Николаева, и Наташу Королеву. Так больно от того, что они больше не вместе", "Какая красивая настоящая любовь была", – разрыдались комментаторы над клипом, который разместил композитор на своей страничке спустя годы.



По сюжету клипа пассия музыканта, которую изобразила теннисистка Елена Дементьева, встречается с ним на теннисном корте, где они играют сет. Николаев засадил сценической любимой несколько мячей, каждый из которых она смогла отбить. Ну а после страстной игры пара отправилась в особняк Игоря Николаева, где он покорил блондинку при помощи музыки.

"Когда подпеваешь мотив этой песни по радио мне, мы вместе летим на любимой волне", – сладко мурлыкал Игорь Николаев.



Напомним, что Наташей Игорь увлекся еще когда она была совсем юна. Впрочем, уломавший молодую Королеву на секс Николаев поступил как джентльмен: развелся и взял в жены свою протеже. В браке Игорь Николаев прожил с Наташей Королевой 10 лет.