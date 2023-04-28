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Пятница 28 апреля

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"Больше, чем у Харламова": Стонущая Асмус потискала член перед камерой

"Больше, чем у Харламова": Стонущая Асмус потискала член перед камерой

Пошлое видео с Кристиной Асмус слили в Сеть.

Актриса получила широкую известность после съемок в сериале "Интерны", где она сыграла скромную Варечку. Долгое время с блондинкой ассоциировали именно этот образ, однако со временем выяснилось, что она далеко не такая. В фильмографии звезды появились более провокационные картины. Например, "Текст", где Кристина Асмус снималась в откровенных сценах.

В жизни актриса тоже не отличается скромностью. Время о времени в ее социальных сетях можно увидеть пикантные кадры, из-за которых она часто попадает под раздачу от поклонников. Вчера звезда "Интернов" снова удивила народ, опубликовав вызывающий ролик. Публичная ругань матом – это еще цветочки, ведь блондинка перед камерой потискала член.

К счастью, ненастоящий. На съемочной площадке ей досталось платье, одна из складок которого на уровне паха очень сильно напоминает выпирающий мужской половой орган. Да, и сама Кристина Асмус называет тряпичную морщинку членом, правда, в матерной форме. Звезда, заливаясь смехом и издавая из-за этого звуки, похожие на стоны, принялась давить на образовавшийся бугорок руками.

Вот только далеко не всем происходящее показалось смешным. Блондинку стали ругать за то, что она публично ругается матом и устраивает разврат. А ведь ее смотрят дети! Но у артистки все же есть публика с чувством юмора, которая в комментариях оставила пару шуток.

"Больше, чем у Харламова. Платье из Тайланда. Маленькая тайна есть у каждого. Умеете вы настроение поднять", – обратились к Кристине Асмус пользователи.

28 апреля 2023, 14:20
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

Певица Margo. Фото: Пресс-служба
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: пресс-служба

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