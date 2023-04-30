"Раздвинь ножки": раскорячившуюся Асмус застукали в койке без одежды

Кристина Асмус прорекламировала себя и партнеров с выгодных сторон.



Уже не раз было сказано о том, что после развода с Гариком Харламовым карьера Кристины Асмус стремительно поперла вверх. И сегодня подписчики актрисы убедились в этом еще один раз.

Буквально несколько дней назад влиятельный продюсер затащил ее в баню, а теперь Кристина уже пиарит новый проект! Стахановские темпы, не иначе.

Благодаря объективу фотокамеры, которая и засняла блондинку, поклонники раскорячившуюся Асмус застукали в койке без одежды: лишь в топе и трусиках, а также на огромных шпильках. Образ дополняла огромная грива волос в стиле афро.

При помощи провокационного образа Кристина захотела привлечь внимание публики к предстоящей премьере. Каждый желающий мог пройти по специальной ссылке и по цене чашки кофе купить билет на кинопремьеру, отличительной фишкой которой станет то, что вся съемочная команда сериала будет сидеть в зрительном зале. И как знать, быть может кому-то из гостей или жителей столицы посчастливится сесть рядом с режиссером или одним из актеров.

"Раздвинь ножки", "Леденец", "Хочется доширак", "Я в экстазе", "Сначала подумал секс кукла, ан нет", "Хорошие ножки. Я бы прям с удовольствием между ними пристроился", – случилась перепись возбужденных мужчин в комментариях под фото Кристины Асмус.



