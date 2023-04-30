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Воскресенье 30 апреля

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"Раздвинь ножки": раскорячившуюся Асмус застукали в койке без одежды

"Раздвинь ножки": раскорячившуюся Асмус застукали в койке без одежды
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Кристина Асмус прорекламировала себя и партнеров с выгодных сторон.

Уже не раз было сказано о том, что после развода с Гариком Харламовым карьера Кристины Асмус стремительно поперла вверх. И сегодня подписчики актрисы убедились в этом еще один раз.

Буквально несколько дней назад влиятельный продюсер затащил ее в баню, а теперь Кристина уже пиарит новый проект! Стахановские темпы, не иначе.

Благодаря объективу фотокамеры, которая и засняла блондинку, поклонники раскорячившуюся Асмус застукали в койке без одежды: лишь в топе и трусиках, а также на огромных шпильках. Образ дополняла огромная грива волос в стиле афро.

При помощи провокационного образа Кристина захотела привлечь внимание публики к предстоящей премьере. Каждый желающий мог пройти по специальной ссылке и по цене чашки кофе купить билет на кинопремьеру, отличительной фишкой которой станет то, что вся съемочная команда сериала будет сидеть в зрительном зале. И как знать, быть может кому-то из гостей или жителей столицы посчастливится сесть рядом с режиссером или одним из актеров.

"Раздвинь ножки", "Леденец", "Хочется доширак", "Я в экстазе", "Сначала подумал секс кукла, ан нет", "Хорошие ножки. Я бы прям с удовольствием между ними пристроился", – случилась перепись возбужденных мужчин в комментариях под фото Кристины Асмус.


30 апреля 2023, 20:27
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Наставили рога: как российские артисты меняли жен на любовниц

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Олег Табаков. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Гарик Харламов. Фото: Komsomolskaya Pravda Source: Global Look Press
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Сергей Жигунов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Олег Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

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