В колготках и блестящем боди: Появившегося на людях в бабьем тряпье Киркорова подняли на вилы

Филипп Киркоров продолжает шокировать публику.

В прошлом году поп-король отечественной эстрады разозлил фанатов, выскочив на сцену в колготках поверх трусов. И произошло это, на минуточку, в Казахстане, где такое вообще неприемлемо. Поклонников не на шутку оскорбил поступок Филиппа Киркорова, и на фоне критики ему даже пришлось оправдываться.

На днях у музыканта началась череда финальных юбилейных концертов в Кремле, где он как всегда поражает людей своим сценическими образами. Как оказалось, у поп-короля есть одна знаменитая фанатка – молодая жена Евгения Петросяна. Татьяна Брухунова посетила выступление певца и показала несколько роликов.

Судя по всему, в этот раз Филипп Киркоров отдал самые провокационные наряды своей подтанцовке. На одном видео запечатлен поющий в строгом костюме музыкант, а перед ним скачет мужчина в блестящем красном боди и колготках. Татьяна Брухунова также показала своего кумира в сияющем черном одеянии, похожем то ли на широкие брюки, то ли на юбку. Впрочем, пользователям показалось, что в тот момент артист появился на людях в бабьем тряпье.

"Сейчас многих не удивляет Киркоров в юбке! Куда мы катимся, дурдом!" – подняли на вилы поп-короля россияне.

Интересно, что негативных комментариев по поводу образа певца было много. И жена Евгения Петросяна, как истинная фанатка, принялась его защищать, отвечая на критику.

"В его случае шоу – это театрализованная постановка... Вы путаете сценический образ и жизнь", – встала на защиту Филиппа Киркорова Татьяна Брухунова.