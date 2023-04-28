"Сядет за решетку": Облапавший фанатку за грудь Киркоров по уши вляпался

Филиппу Киркорову досталось за поступок.

В прошлом году поп-король довольно часто попадал в громкие скандалы. Один из них был связан с оскорблением женщин, когда артист публично унизил Наргиз Закирову и Викторию Боню. Тогда на Филиппа Киркорова обрушилась волна критики.

Судя по всему, в 2023-м году музыкант решил изменить не только имидж, но и свое отношение к народу. Правда, некоторые отмечают, что он слегка перебарщивает. В погоне за любовью поклонников артист снова угодил в скандал. Не так давно в Сети появилось видео с концерта поп-короля. Он подошел к своей фанатке, облапал ее за грудь и пустился с ней в пляс.

Женщина была в восторге от такого внимания кумира, однако в обществе поведение Филиппа Киркорова оценили не все. Например, жестко раскритиковал поступок звезды Роман Худяков. Политик напомнил раскрепощенному певцу, что за границей звезды уже давно себя так не ведут, потому что это порицаемо. Да, когда-то давно Элвис Пресли мог позволить себе поцеловать поклонницу, однако в современному мире он напоролся бы на иск.

"И "Элвис" сядет за решетку – штрафом не отделается", – отметил Роман Худяков.

Вот так поп-король, можно сказать, по уши влип, получив порцию критики от политика. Он добавил, что в нынешней России такое поведение артистов, на которых смотрит публика, просто неприемлемо.

"Пожалуйста, любите женщин, обнимайте, целуйте. Но за закрытыми дверями", – обратился он к Филиппу Киркорову, отметив, что лучше это делать с женами, а не с первыми встречными.