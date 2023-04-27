Строительство крематория на месте замка Аллы Пугачевой не состоится.

Не успел Стас Барецкий переночевать с мыслью о том, что теперь вся Россия считает его новым владельцем замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, как его уже уличили во лжи. Журналист Илья Саглиани со ссылкой на приближенных к Примадонне эксклюзивно для портала "Дни.ру" подтвердил, что продажа замка Пугачевой оказалась фальшивкой.



Разумеется, особняк был действительно продан, но не Барецкому, а другому человеку. Им стал настоящей миллиардер, личность которого пока что не раскрывается широкой публике. Он человек солидный, владеет производствами, поэтому не нуждается в общении с прессой.

"Стаса Барецкого забыли в нашей стране и он решил на волне продажи замка напомнить о себе. С точки зрения языка пиара это называется дешевый хайп (Ажиотаж – Прим. ред.)", – объяснил журналист попытку Стаса Барецкого примазаться к Алле Пугачевой.

Уверен журналист и в том, что у Станислава, поскреби он по всем своим сусекам, не нашлось бы даже половины от названной им суммы в 450 миллионов рублей.

"Вызывает улыбку и недоумение", – высказался мужчина о Стасе Барецком, который стал покупателем замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* лишь в своих мечтах.



* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.

