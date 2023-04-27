Будет гореть в аду: вскрылось наглое вранье венчанной жены еврея-иноагента Пугачевой священнику

Все тайное становится явным.

Накануне присоединения к России новых территорий жена иностранного агента Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая. Такое право ей дал брак с признанным в России иностранным агентом евреем Максим Галкиным.

Уже тогда протоирей Андрей Ткачев отмечал: "Заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию! Как я этого ждал!".

Примадонна молчать не стала. "Рано радуетесь! Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией! Вернусь — разберемся! Помолюсь за тебя, богохульник!" – ответила она служителю культа.

Но что-то ее каникулы, отпуск и лечение затянулись... Да и детишки уже, как говорят, учат иврит и ходят в израильскую школу...Получается, что жена иностранного агента просто нашло соврала православному священнику? А ведь девятой заповедью Господь Бог запрещает говорить ложь о другом человеке, наговаривать, сплетничать, злословить, клеветать. Ведь одно из имен дьявола – клеветник. Ложь для православного человека недопустима в любых проявлениях, ибо не согласуется с любовью и уважением ближних. За нее грозит попадание в ад.