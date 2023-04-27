Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами

Поклонники провожают 55-летнего Филиппа Киркорова.

В Сети появились кадры, на которых изображена толпа россиян с цветами, которые отправляются на прощание со своим кумиром. Сладкоголосый музыкант последний год выступал перед своими поклонникам в разных городах России в рамках юбилейного тура. И, казалось, что наблюдать Филиппа Киркорова в ярких костюмах мы будем еще долго.

Однако всему приходит конец. Вот и тур поп-короля отечественной эстрады подошел к финишной прямой. Вчера артист дал концерт в Кремле и опубликовал в своем микроблоге маленький репортаж. Помимо самого певца в блестящих костюмах можно увидеть его поклонников, которые выстроились в очередь и поднимаются по лестнице, чтобы попасть в зал.

"Юбилейный тур, который ровно год назад начался здесь, в центре России, в день моего 55-летия, подходит к своему логическому завершению", – сказал Филипп Киркоров. Это значит, что преданные поклонники собираются вместе, чтобы попрощаться с артистом до его новых концертов. А когда они будут, неизвестно.

В комментариях к публикации многие поблагодарили артиста за его выступления. А кто-то умудрился подметить очень занимательный факт. Некий мужчина написал, что сотни россиян с цветами выстроились прямо у гроба еще одной знаменитости – Владимира Ильича Ленина.

"Я подумал, это очередь в Мавзолей, а это Филя. Лет через 50 там местечко застолбить", – с иронией написал пользователь под публикацией Филиппа Киркорова.