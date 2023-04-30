С унитазом на "ты": геморрой в жизни Киркорова и не только

Жалкие потуги в уборной не принято афишировать, но Филипп Киркоров бросил вызов системе, как и другие звездные мачо из новой подборки "Дни.ру". Изыди, геморрой!



Все-таки есть в шоу-бизнесе мужчины не из робких. У них не безобразно все, что естественно, в том числе и геморрой. Деликатная проблема волнует умы многих знаменитых артистов. Ради шумихи на публике даже Филипп Киркоров заговорил с унитазом на "ты".

Пришло время вспомнить, как исполнитель хита "Огонь и вода" показал содержимое аптечки и вынул свечи от геморроя. Он похвастался облепиховым маслом в составе, которое смягчает его уязвимое место.

"Чтобы у вас всегда все было регулярно и стабильно! Со всех сторон нужно предохраняться!" — гордо провозгласил Филипп Киркоров.

Доподлинно неизвестно, что сразило поп-короля: геморрой или всего лишь страх безвылазно застрять в туалете. Как бы то ни было, Филиппа Киркорова с легкостью переплюнул Никита Джигурда.

Он красочно описывал визит к проктологу, навязанный любимой женой. Медик оказался фанатом Джигурды и устроил ему фотосессию с поднятыми ногами в специальном кресле. "Никакими голодовками я не мог победить геморрой. Врачи мне объяснили, что он опять будет появляться", — делился народный артист Чеченской Республики.

Между тем чудо-средство из аптечки Филиппа Киркорова не помешало бы известному юмористу. Гарик Харламов после развода с Кристиной Асмус пожаловался на печальный диагноз.

"Ездишь такой на машине, слушаешь музыку, все хорошо, а потом думаешь: "Что у тебя в жопе?" — таков был крик души звездного мачо. Геморрой заставил комедианта обратиться к специалисту, который предложил операцию.

Заболевание прямой кишки не щадит и совсем молодых людей. Красавец-сын актрисы Елены Яковлевой, широко известный как Денис Шальных, заработал хронический геморрой еще до 30-летия. Надо было беречь себя, как Филипп Киркоров.

"Такой боли я никогда не испытывал " — признавался парень после лазерной вапоризации ануса. Будем надеяться, что теперь у Дениса все идет как по маслу.

Завершает нашу подборку Дмитрий Нагиев. Во втором сезоне сериала "Кухня. Война за отель" актер нарядился в костюм пышных ягодиц. В кадре он щедро размазал по выпуклостям крем от геморроя. Наверняка даже Филипп Киркоров позавидовал счастливому коллеге.