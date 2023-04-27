"Сколько сантиметров?": Погладивший розовую головку Киркоров раскрыл размер своего достоинства

Откровенное признание Филиппа Киркорова.

В последнее время публика активно обсуждает изменения во внешности поп-короля. В начале года он появился на публике помолодевшим, похудевшим и подтянутым. И не стал скрывать, что это результат пластических операций, на которые он все-таки решился. К слову, это не единственное его откровенное признание. В новом интервью Алене Жигаловой он раскрыл еще один секрет.

Журналистка привела гостя своего шоу в "Музей аномалий тела", причем не случайно, ведь разговор шел как раз об особенностях внешности певца. В этом месте он чувствовал себя хорошо и даже прикоснулся к некоторым экспонатам. Например, погладил розовую головку маленькой статуэтки дельфина.

Когда осмотр местности закончился, Алена Жигалова решила поговорить об "аномалии" Филиппа Киркорова, которая по праву считается одним из главных его достоинств.

"Все писали, что он постоянно растет", – напомнила она.

Ростом артиста многие восхищаются, а некоторые даже завидуют ему. Ведь он почти два метра! Музыкант признался, что до определенного возраст действительно постоянно рос. "На сколько сантиметров?", – уточнила журналистка.

"В год? Ну, по сантиметрику", – раскрыл размер своего достоинства, менявшийся до 38 лет.

Журналистка спросила, касались ли эти изменения других органов поп-короля. Но он отшутился и не стал отвечать на этот вопрос, видимо, посчитав его слишком личным.

"Спасибо, здесь рекламная пауза", – с иронией сказал Филипп Киркоров.