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"Синяки и отеки": Лицо сгоревшей заживо Бони показали вблизи

"Синяки и отеки": Лицо сгоревшей заживо Бони показали вблизи
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Виктория Боня шокировала внешним видом.

Лицо звезды "Дома-2" в прошлом году изрядно пострадало. Теледива увлеклась покорением горных вершин, однако и не представляла, что в очередной экспедиции ее ждет кое-что по-настоящему страшное. Произошло это на пути к вершине горы Манаслоу в Непале. В это время светская львица разместила в микроблоге снимок с краснющим лицом, которое многие поклонники сравнили с обугленным. Как оказалось, из-за беспощадного солнца Виктория Боня, можно сказать, сгорела заживо.

К счастью, каких-то серьезных последствий это за собой не повлекло. Помимо ярких лучей в жизни экс-участницы телестройки есть фактор, влияющий на ее кожу более безжалостно. И это время. Стоит признать, что с годами мы все не молодеем. Вот и прибавляющая в годах звезда наконец-то решилась на манипуляции со своим лицом, передает Пятый канал.

В своем микроблоге Виктория Боня откровенно призналась, что перенесла свою первую пластику в Дубае. И после нескольких дней реабилитации даже показала лицо вблизи. На опубликованном в микроблоге видео заметны преображения: более подтянутые скулы, ни следа от второго подбородка. Правда, о недавнем хирургическом вмешательстве еще кое-что напоминает.

"Конечно, чуть-чуть синяки. И еще есть отеки", – сказала Виктория Боня, явно довольная результатом.

24 апреля 2023, 13:40
Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал• Требует проверки

Фоторепортаж

Как постарели звезды "Дома-2"

Рустам Солнцев накачался, изменил черты лица и стал красавцем.
Ксения Собчак рулила "Домом-2" восемь лет, но не стесняется этого факта биографии.
Алена Водонаева провела на проекте три года. За это время ее внешность изменилась радикально.
Ксения Бородина не устала от "Дома-2" за 13 лет.
Виктория Боня провела на проекте 11 месяцев. Но преображение ее было разительным. Даже не верится, что Вика родилась в простой семье, где мать работала медсестрой, а отец — шахтером.
Елена Беркова попала на проект мае 2004 года и быстро создала пару с Романом Третьяковым.
Ольга Бузова на "Доме-2" была почти с момента основания - сначала как участница, а потом как ведущая.

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