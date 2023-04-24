"Синяки и отеки": Лицо сгоревшей заживо Бони показали вблизи

Виктория Боня шокировала внешним видом.

Лицо звезды "Дома-2" в прошлом году изрядно пострадало. Теледива увлеклась покорением горных вершин, однако и не представляла, что в очередной экспедиции ее ждет кое-что по-настоящему страшное. Произошло это на пути к вершине горы Манаслоу в Непале. В это время светская львица разместила в микроблоге снимок с краснющим лицом, которое многие поклонники сравнили с обугленным. Как оказалось, из-за беспощадного солнца Виктория Боня, можно сказать, сгорела заживо.

К счастью, каких-то серьезных последствий это за собой не повлекло. Помимо ярких лучей в жизни экс-участницы телестройки есть фактор, влияющий на ее кожу более безжалостно. И это время. Стоит признать, что с годами мы все не молодеем. Вот и прибавляющая в годах звезда наконец-то решилась на манипуляции со своим лицом, передает Пятый канал.

В своем микроблоге Виктория Боня откровенно призналась, что перенесла свою первую пластику в Дубае. И после нескольких дней реабилитации даже показала лицо вблизи. На опубликованном в микроблоге видео заметны преображения: более подтянутые скулы, ни следа от второго подбородка. Правда, о недавнем хирургическом вмешательстве еще кое-что напоминает.

"Конечно, чуть-чуть синяки. И еще есть отеки", – сказала Виктория Боня, явно довольная результатом.

