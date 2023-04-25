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Вторник 25 апреля

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Спасите, Христа ради: изуродованный любимчик Пугачевой со слезами бросился в ноги мужа Орбакайте

Спасите, Христа ради: изуродованный любимчик Пугачевой со слезами бросился в ноги мужа Орбакайте
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В марте 2011 года Сергей Савин стал победителем телепроекта "Фактор А". Возглавляющая жюри Аллы Пугачевой была от него без ума и даже взялась продюсировать талантливого провинциального паренька, помогла записать альбом и снять три клипа. Сегодня Сереже требуется помощь звездной семьи...

Шоу-бизнес, в который окунулся краснодарец Савин, это мир фарфоровых улыбок. Удовольствие это не из дешевых. А Сергею с зубами не везло с детства. Большие расстояние между зубами, желтоватый цвет, кривизна – от всего это артист комплексовал. Некоторое время он носил брекеты, но все равно не смог достичь идеала. И сейчас он решил обратиться к мужу Кристине Орбакайте, старшей дочери Аллы Пугачевой. Это последняя надежда!

Дело все в том, что Михаил Земцов – супруг Кристины Орбакайте – профессиональный стоматолог. Он учился в одном из американских медицинских ВУЗов, пойдя по стопам своего отца Михаила Файнберга. После университета работал простым дантистом, но получив достаточно опыта, открыл собственную стоматологическую клинику в Майами. Она существует до сих пор, что свидетельствует о высоком профессионализме Земцова, причем не только как стоматолога, но и как предпринимателя.

Фото: пресс-служба

Теперь именно его помощи и ждет фаворит Пугачевой. Красота Сергея – в руках мужа Кристины. Михаил, спасите любимца свой знаменитой тещи, Христа ради!..

Кстати, у самой Аллы Борисовны улыбка была не всегда идеальной. С детства у нее наблюдалась диастема. Это аномалия положения зубов, промежуток (щель) между центральными резцами. Диастемы встречаются примерно у двадцати процентов людей, причем чаще именно на верхней челюсти. Исправила же этот недостаток Пугачева установкой дорогих имплантов и виниров.

Ранее, напомним, Савина изуродовали в клинике по пересадке волос в Махачкале. После неудачно операции в местах пересадки волос образовались жуткие нарывы, а обещанного роста через положенное время не случилось – пересажанные волосы попросту не прижились. "Место забора собственных волос на затылке теперь напоминает вспаханное поле, – смахивает слезу Савин. – В итоге даже побриться наголо я не могу – слишком заметно хирургическое вмешательство. Теперь у меня остался последний шанс – или я останусь уродом, или хоть как-то исправлю это печальное положение". Если в России не найдется хорошего врача, он решил обратиться к живущей в Израиле Алле Пугачевой – местная медицина там очень славится.

25 апреля 2023, 14:40
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Орбакайте, Началова, Варум: артистки, выскочившие замуж слишком рано

Анжелика Варум. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Слава. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший (справа). Фото: Darya Parchinskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Началова и Дмитрий Ланской. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com

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