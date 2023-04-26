На связь с журналистами вышел покупатель замка Аллы Пугачевой, который рассказал о своих планах на имение.



Наконец-то Аллу Пугачеву и Максима Галкина* можно поздравить: их семейный замок в деревне Грязь нашел нового покупателя. И, пока общественность гадала, кто же тот таинственный миллионер, новый владелец особняка Стас Барецкий сам связался с журналистами.

Переговоры, как сообщил бизнесмен, шли долго и тяжело: он торговался до последнего, в то время как Примадонна была обеспокоена планами покупателя на ее бывшее родовое гнездо.

Ну теперь, когда сделка уже состоялась, Стас Барецкий решил рассказать все ее подробности. Оказывается, он положил глаз на замок как только Алла Пугачева и Максим Галкин* выставили его на продажу.

Поэтому, заручившись поддержкой партнеров по бизнесу, шоумен приобрел его в складчину с приятелями. Потратиться им пришлось немало: на счет Пугачевой упали 450 миллионов рублей. С другой стороны, это лишь половина от той космической суммы, которую певица требовала вначале.

И разумеется, сразу же стала известна судьба проданного Аллой Пугачевой замка. По словам Стаса Барецкого, дом станет крупнейшим центром ритуальных услуг. Так что вполне вероятно, что спальня Максима Галкина* станет комнатой для бальзамирования, а детские – складом товаров для магазина.

"Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всем мире", – с гордостью сообщил Стас Барецкий – новый владелец замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.

