Извивающаяся змеей Королева обласкала Николаева на глазах у жены

Наташа Королева показала на что способна.

Наташа Королева и Игорь Николаева когда-то считались одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Композитор помогал начинающей певице построить карьеру, а их совместные песни знала вся страна. Многие их песни до сих пор актуальны.



Наташа Королева и Игорь Николаев развелись в 2001 году. Молодая певица ушла к сексуальному и обворожительному танцовщику стриптизеру Сергею Глушко, который выступает под псевдонимом Тарзан. От него Наташа Королева родила сына Архипа.

Спустя время Игорь Николаев тоже обрел свое счастье с начинающей певицей Юлией Проскуряковой. Пара воспитывает дочь Веронику.

Несмотря на то, что Королева и Николаев уже давно не вместе, поклонники то и дело припоминают им их красивую историю любви. В последнее время Наташа Королева часто сама подыгрывает публике и комментирует те или иные новости с участием Николаева.

Когда композитор попал в больницу с приступом, Наташа Королева публично рассказала, что очень переживает за своего бывшего супруга и желает ему скорейшего восстановления. А недавно Королева игриво выскочила на сцену к Николаеву на глазах у его нынешней жены, которая явно не ожидал такого поворота. Королева таким образом обласкала своего бывшего мужа.

Стоит отметить, что Королева стала заигрывать с Николаевым после скандала с изменой своего мужа. Глушко признался, что был неверен супруги, но она его вроде как простила.

На днях Королева устроила горячие танцы под песню Игоря Николаева "Такси, такси". Возбужденная певица сексуально извивалась змеей и манила своим танцем.