Извивающаяся змеей Королева обласкала Николаева на глазах у жены

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации "Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом"Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом

Лента новостей

Пятница 21 апреля

17:20Извивающаяся змеей Королева обласкала Николаева на глазах у жены 17:00На Бузову подали в суд, Асмус осадила Собчак: смотрите новый выпуск "На Днях" 16:40"Без возраста и преград": история любви двух лошадей растрогала до слез 16:20"До черта таких уродов": армия Пугачевой рвется обратно в Россию 16:00Порвавший с женой Кончаловский пойман на ласках с молодухой 15:40"В паху": оголившаяся Навка шокировала публику интимным местом 15:20Проникшая в Англию Маркл сцепилась с Миддлтон у могилы Елизаветы II: Больная 15:00"Влюблены друг в друга": Пойманные за интимом Королева и Агутин годами скрывали отношения 14:40"В спальне": Развлекающаяся с мужиком под камерами Волочкова засветила пышную растительность 14:20Раскрывший рот SHAMAN повернулся задом к властям России: Неприятное чувство появляется 14:00Бывшая жена сорвавшегося Гуфа сообщила трагическую новость: Он умер в больнице 13:40Путевка в новую жизнь: молодой фаворит Лолиты поделился семейным счастьем 13:20"Мерзкие ушлепки": Прибравшая богатства Петросяна жена плюнула в нищих россиян 13:00"Скиньтесь мне на свадьбу на Гавайях": наклянчившая на отдых Дакота выходит замуж 12:40"Больше нет": Почерневшее тело Литвиновой с опущенными веками нашли на краю балкона 12:20Брак с мужем Поргиной, дочь от женатого Збруева и одиночество: что стало с актрисой Шаниной 12:00"Может быть, гей": омерзительный приспособленец Милохин повторил судьбу Панина 11:40"Мам, зачем ты пукаешь?": Спрятавшаяся в безлюдном месте Гузеева сняла опорожнение на камеру 11:20Отказался жить: раскрыта мрачная тайна замка Депардье 11:00"Возглавили топ покупателей": почему российские звезды хлынули в Дубай 10:40"Натворили дел": Облысевшая жена Николаева стала неузнаваемой 10:20Допрыгался: все выступления неуемного Олешко в России и Беларуси отменены 10:00Немецкий производитель "Пемолюкса" и клея "Момент" продает бизнес российским инвесторам 09:40Голосовой помощник Алиса произвел фурор в сфере недвижимости 09:20Русский патриот Кучера о впечатлениях от встречи с иноагентом Дудем в Дубае 09:00Лицемерие: плюнувший на россиян Ревва стал значительно больше зарабатывать 08:40Квартир по переуступке стало больше на 20% 08:20"Синдром хорошей девочки": 5 советов, как от него избавиться 08:00Бездетная затворница: как живет единственная дочь Георгия Вицина 06:25Сосет будь здоров: школа для двойняшек обходится Пугачевой и Галкину* в 3,2 миллиона 04:13Спрос на жилье бизнес-класса вырос на треть 02:23"Рак кишечника": раскрасневшийся принц Уильям сообщил выявленный диагноз 00:14Пристрастившийся к казино внук Пугачевой перебрался жить в грузовик: Как в другом мире 23:01В России могут законодательно разрешить продажу жилья в рассрочку 21:42Что ты сделал с собой: ошарашенная Рудковская позвонила изменившемуся донельзя Пригожину 21:00"Сижу над ним плачу": Родившая дочь Славы испытала шок от увиденного ребенка 20:00Скончался популярный российский певец 19:20"Пусть все посмотрят!": бывший пригрозил Семенович опубликовать ее "голые" фото 19:00"Поролоновый зад": всплыла правда о пластике ягодиц Киркорова 18:40"Похоронили": Вернувшаяся домой Кожевникова увидела откинувшихся малышей 18:20Загнанный в угол Козловский врезал своему обвинителю: Ни малейшего отношения к действительности 18:00"Мне плохо": хлещущая алкоголь из банки Седокова бросила детей на чужого мужика и сбежала 17:40"Держите дистанцию!": новый мужик склонил похоронившую Богомолова Собчак к близости 17:20Затронувший члены Садальский задумался о попе Киркорова: Две растекшиеся ватрушки 17:00"Многие уже поняли трагичность своего положения": Михалков об уехавших звездах 16:40Май, не зевай: чем заняться в долгие весенние каникулы 16:20"Жизнь будет недолгой": Узнавшая о неизлечимой болезни малышки Орлова не находит себе места 16:00Злоумышленники похитили мать помощницы члена Совета Федерации 15:40Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак 15:20Конфликт дошел до предела: Тарасова вцепилась в Тутберидзе на глазах у публики
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Извивающаяся змеей Королева обласкала Николаева на глазах у жены

Извивающаяся змеей Королева обласкала Николаева на глазах у жены
128

Наташа Королева показала на что способна.

Наташа Королева и Игорь Николаева когда-то считались одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Композитор помогал начинающей певице построить карьеру, а их совместные песни знала вся страна. Многие их песни до сих пор актуальны.

Наташа Королева и Игорь Николаев развелись в 2001 году. Молодая певица ушла к сексуальному и обворожительному танцовщику стриптизеру Сергею Глушко, который выступает под псевдонимом Тарзан. От него Наташа Королева родила сына Архипа.

Спустя время Игорь Николаев тоже обрел свое счастье с начинающей певицей Юлией Проскуряковой. Пара воспитывает дочь Веронику.

Несмотря на то, что Королева и Николаев уже давно не вместе, поклонники то и дело припоминают им их красивую историю любви. В последнее время Наташа Королева часто сама подыгрывает публике и комментирует те или иные новости с участием Николаева.

Когда композитор попал в больницу с приступом, Наташа Королева публично рассказала, что очень переживает за своего бывшего супруга и желает ему скорейшего восстановления. А недавно Королева игриво выскочила на сцену к Николаеву на глазах у его нынешней жены, которая явно не ожидал такого поворота. Королева таким образом обласкала своего бывшего мужа.

Стоит отметить, что Королева стала заигрывать с Николаевым после скандала с изменой своего мужа. Глушко признался, что был неверен супруги, но она его вроде как простила.

На днях Королева устроила горячие танцы под песню Игоря Николаева "Такси, такси". Возбужденная певица сексуально извивалась змеей и манила своим танцем.

21 апреля 2023, 17:20
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Королеву изуродовали волдыри, а Тодоренко неизлечима: кожу российских певиц поразили болезни

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Свиридова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сати Казанова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Темникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

"С Наташей Королевой": Женатого Николаева поймали за ласками с певицей
Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Провалам Бузовой нашли простое объяснение: Вызывает негативные чувства

Провалам Бузовой нашли простое объяснение: Вызывает негативные чувства
Ольгу Бузову преследуют неудачи? Почти 20 лет Ольга Бузова не сходит с экранов телевизоров.

На Бузову подали в суд, Асмус осадила Собчак: смотрите новый выпуск "На Днях"

На Бузову подали в суд, Асмус осадила Собчак: смотрите новый выпуск "На Днях"
Обсуждаем последние новости шоу-бизнеса. В новом выпуске "На Днях" обсуждаем самые интересные новости шоу-бизнеса за неделю: на Ольгу Бузову подали в суд, Киркоров отреагировал на шутку иноагента Максима Галкина про колготки, Николай Басков прилюдно поцеловал Любовь Успенскую в губы, а Кристина Асмус осадила Ксению Собчак, которая ею восхитилась.

"До черта таких уродов": армия Пугачевой рвется обратно в Россию

"До черта таких уродов": армия Пугачевой рвется обратно в Россию
Алла Пугачева стала флагманом беглых звезд. С началом специальной военный операции на Украине некоторые отечественные актеры, певцы, журналисты и писатели напрочь забыли, как хорошо себя чувствовали в России, как молчали все восемь лет, пока преступный киевский режим убивал мирных жителей Донбасса, и какие гонорары зарабатывали на простых россиянах.

Порвавший с женой Кончаловский пойман на ласках с молодухой

Порвавший с женой Кончаловский пойман на ласках с молодухой
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский расстались в 2009 году. Известная российская актриса театра и кино Любовь Толкалина сильно преуспела на творческом поприще, а вот построить счастливую семейную жизнь, к сожалению, не смогла.

"В паху": оголившаяся Навка шокировала публику интимным местом

"В паху": оголившаяся Навка шокировала публику интимным местом
Татьяна Навка оказалась в эпицентре скандала. Чемпионка Белоруссии, России, Европы, мира и Олимпийских игр в танцах на льду Татьяна Навка всегда отличалась довольно сдержанным характером, внимательно относилась к своему образу и, в целом, радовала своих подписчиков позитивным контентом в социальных сетях.

Выбор читателей

20/04Чтв"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом 20/04Чтв"Жизнь будет недолгой": Узнавшая о неизлечимой болезни малышки Орлова не находит себе места 19/04СрдБледный и парализованный: певец Шура с диагнозом "рак" прикован к постели 20/04ЧтвНе дожила до юбилея: Оплевавшую россиян Пугачеву тайно ликвидировали 20/04ЧтвЧто ты сделал с собой: ошарашенная Рудковская позвонила изменившемуся донельзя Пригожину 21/04Птн"Может быть, гей": омерзительный приспособленец Милохин повторил судьбу Панина