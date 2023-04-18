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Вторник 18 апреля

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Первая сперма: лишившийся в 13 лет невинности фаворит Пугачевой рассказал про связь с Галкиным

Первая сперма: лишившийся в 13 лет невинности фаворит Пугачевой рассказал про связь с Галкиным
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Половое созревание мальчиков всегда волнительно/

В марте 2011 года Сергей Савин стал победителем телепроекта "Фактор А". Возглавляющая жюри Аллы Пугачевой была от него без ума и даже взялась продюсировать талантливого провинциального паренька, помогла записать альбом и снять три клипа.

Одно время пресса писала, что-де Народная артистка положила глаз на молодого Сережу – ему было в ту пору 26 лет – красавца. "На самом деле между нами ничего не было, – развенчал миф Сергей. – Тем более, в ту пору она была уже с Максимом Галкиным* (замужем с 23 декабря 2011 года. – Прим. ред.).

По словам Сергея, с признанным иностранным агентом пятым мужем Пугачевой он никогда никаких связей и общих дел не имел, не общался и не пересекался. "Я знаю Максима, как и большинство жителей нашей страны, только по телепрограммам, мы никогда виделись вживую", – признался Савин.

Первой любовью Максима Галкина называют Юлию Бусиль, с которой он сидел за одной партой в школе. Детская романтика постепенно переросла в серьезное чувство. Но дальше выпускного вечера их роман не пошел. Но можно предположить, что примерно в старших классах у будущего мужа Пугачевой и случился первый сексуальный опыт.

А вот Сергей Савин созрел раньше – он признается, что потерял невинность уже в 13 лет. Правда, пикантных подробностей плейбой не сообщил – с кем, где, куда, как. Мол, это очень интимное переживание.

Как говорят врачи, половое созревание мальчиков длится примерно с 11 до 17 лет. В 13 лет у них уже появляется первая сперма, начинается увеличение яичек и члена, появляются волосы на лобке.

18 апреля 2023, 13:40
Фото: Дни.ру
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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