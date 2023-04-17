Алла, найди врача в Израиле: изуродованный пластикой любимчик ищет помощи у Пугачевой

Какой ужас! Без слез на это смотреть невозможно!

В марте 2011 года Сергей Савин стал победителем телепроекта "Фактор А". Возглавляющая жюри Аллы Пугачевой была от него без ума и даже взялась продюсировать талантливого провинциального паренька, помогла записать альбом и снять три клипа. Потом их пути разошлись, но у Савина остался номер Примадонны. Он знает, что в любое время может ей позвонить или написать – она никогда не откажет в помощи.

До сих пор Сергей этой возможностью не пользовался – не хотел надоедать Народной артистке Советского Союза. Но сейчас ситуация такова, что только на Примадонну и остается уповать.

Несколько лет назад Сергей решился на пересадку волос. Клинику нашел в Махачкале. И в итоге не только едва не отдал там Богу душу, но и был нещадно изуродован... "Во время пересадки организм не выдержал и я потерял сознание, – вспоминает Сергей тот ужасный день. – Меня с трудом откачали. Я просил закончить операцию, но врач дал мне стакан чая и решил продолжать пересадку. В итоге я провел там с 10 утра до 6 часов следующих суток".

Но это была только первая ступень ада. "После этой операции положено надеть на лицо специальный ободок, чтобы обезболивающая жидкость не попадала на лицо, – уверяет Савин. – Мне же просто велели не наклонять голову. И все эта жидкость в итоге стекла на лицо – оно превратилось в опухшую ряху, я две недели не мог потом на улицу выйти, работать".

Потом в местах пересадки волос образовались жуткие нарывы. Причем обещанного роста через положенное время не случилось – пересажанные волосы попросту не прижились. "А место забора собственных волос на затылке теперь напоминает вспаханное поле, – говорит Савин. – В итоге даже побриться наголо я не могу – слишком заметно хирургическое вмешательство"

Сейчас ему надо что-то срочно решать. "У меня остался последний шанс – или я останусь уродом, или хоть как-то исправлю это печальное положение, – говорит он. – Если не найду хорошую клинику в России, которая сможет мне помочь, обращусь к Алле Борисовне, чтобы нашла мне врача в Израиле. Иначе мне конец".

Стоит заметить, что в день рождения жены иностранного агента Максима Галкина ее российский любимчик написал посвященную звезду песне. Премьера композиции состоится в сентябре на фестивале театра и кино "Амурская осень" в Благовещенске. Выйти на сцену там Савин надеется уже не уродом – с густой копной волос.