"Из дурдома": Сбежавшую из России Брежневу без волос обнаружили в странном месте

Веру Брежневу не узнать.

В прошлом году экс-солистка "ВИА Гры" сбежала из России и обосновалась за границей. Артистка оборвала практически все связи со страной, сделавшей ее звездой, и внезапно начала петь на мове. Многим фанатам это показалось странным, ведь было время, когда Вера Брежнева в интервью отрицала, что она украинская певица.

О том, как течет новая жизнь, блондинка продолжает вещать в социальных сетях. Вчера в ее микроблоге появилось видео с собой – клип на новую песню. Однако не все сразу узнали певицу. От той сексуальной солистки "ВИА Гры", кажется, ничего не осталось: она предстала перед публикой без длинных волос и в мешковатом комбинезоне. Локоны в ролике у нее какого-то шоколадного оттенка.

"Плохо выглядит. Похожа на обезьянку старую. Стала теткой", – констатировали пользователи под постом Веры Брежневой.

Более того, посмотрев новый ролик жены Константина Меладзе, фанаты нашли ее, как им показалось, в странном месте. Некоторые решили, что локацию для съемок клипа на новую песню можно было выбрать поинтереснее. Если раньше видео были сняты с местах с интересными декорациями, то теперь певица двигается в кромешной темноте в свете прожекторов. "Электричества не было?" – иронизируют злопыхатели. В общем, не все остались довольны новой работой.

"Клип из дурдома? Петь никогда не умела и не умеет", – раскритиковали Веру Брежневу пользователи.