Не доставайся же ты никому: дому уехавшей жены иноагента Пугачевой грозит снос из-за грубых нарушений

Сегодня много пишут о том, что-де старший внук Аллы Пугачевой продает ее знаменитый дом на Истре. Называется и цена – в 225 миллионов. Но дом этот вряд ли кто-то купит, поскольку он построен с большими нарушениями и рискует быть снесенным. Проблемный актив!..



Примадонна задумалась о даче еще в конце 80-х. Долго искала подходящее место и в итоге остановилась на поселке Малые Бережки. что на Истринском водохранилище. Выбор места был с дальним прицелом: пошел слух, что именно тут будет строиться резиденция президента России. И всегда близкая к власти артистка хотела оказаться ближе во всех смыслах. Но прогадала – Борис Ельцин в итоге предпочел Горки. Так что имение Пугачевой стало тут главной достопримечательностью. В нем 800 квадратных метров, на фасаде красуется вензель "АБП". Дом расположен на участке в 70 соток на первой линии реки Истра и имеет собственный причал, баню и большой хозяйственный блок.



Но в 2014-м стало известно, что построены они были незаконно. Именно тогда началась война с самовольно возведенными на берегах подмосковных рек, озер и водохранилищ коттеджах известных людей. Оказалось, что дача Примадонны находится прямо в водоохранной зоне! Тогда и.о. заместитель руководителя Федерального агентства по надзору в сфере природопользования Олега Митволь возмущался, что-де певица не пускает на порог комиссию. "Еще немного подождем и обратимся по закону за помощью в органы внутренних дел,– обещал Митволь. – Для того чтобы написать предписание, необходимо составить акты, а для этого – войти на территорию. Недели через две-три, если нас не пустят, милицию вызовем непременно. Закон надо исполнять, и он одинаков должен быть для всех".

Тогда мутную историю удалось замять и Пугачеву оставили в покое. Но сейчас эта история снова может всплыть, ведь Народная артистка СССР стала гражданкой Израиля и оттуда костерит бывших соотечественников. Так что построенный с нарушениями дом на Истре грозит сейчас очень подпортить жизнь Пугачевой и ее родне. Его могут просто предписать снести из-за нарушений, которые никуда не делись за 9 лет...