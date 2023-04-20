"Многие уже поняли трагичность своего положения": Михалков об уехавших звездах

Режиссер дал оценку предателям-коллегам.

После событий 24 февраля 2022 года многие звезды покинули родные палестины. Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. А как относится к уехавшим коллегам Никита Михалков? Об этом он рассказал "Дни.ру" перед открытие Московского международного кинофестиваля.

"Может быть, уже многие из них поняли трагичность своего положения, – говорит Никита Сергеевич. – Ведь это только кажется, что тебя все ждут там. Я тоже жил в этих иллюзиях, в мире очаровательных фарфоровых улыбок и игры в пинг-понг "Как живешь? – Хорошо"

"Мы знаем, чем отличается ПМЖ от туризма, – продолжает Михалков. – Есть люди, которых принципиально не устраивает происходящее в России. Но не тот русский, который со страной вместе, когда она здоровая и богатая, а тот русский, кто остается с Родиной, когда она в несчастье, беде и болезни, когда переживает все вместе с ней".

Но и тут оказывается много лицемеров. "Есть такие, кто ругался на страну, а потом, когда деньги кончились, поехал с концертом на Донбасс", – возмущен Михалков.

Он убежден, время, когда звезды без уплаты налогов выступали на корпоративах, ушло: "Такое больше не прокатит, уже людей трудно обмануть. Эта ситуация многое обнажила и многое стало ясно. Мы поняли, что у нас самих дома происходит".