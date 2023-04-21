Порвавший с женой Кончаловский пойман на ласках с молодухой

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский расстались в 2009 году.

Известная российская актриса театра и кино Любовь Толкалина сильно преуспела на творческом поприще, а вот построить счастливую семейную жизнь, к сожалению, не смогла. В 1996 году начался ее гражданский брак с кинорежиссером Егором Кончаловским, сыном легендарного Андрея Кончаловского.

Пара даже обзавелась ребенком. В 2011 году у них родилась дочь Мария. Увы, но даже наличие наследницы не спасло отношения от распада в 2009 году, хотя официально звезды объявили о расставании только через восемь лет.

В 2010 году у артистки начались романтические отношения с коллегой по цеху Вячеславом Манучаровым, а после она встречалась с британским композитором Саймоном Бассом. Однако и эти отношения были обречены на провал.

Зато на карьерные успехи Любовь Толкалина точно не жалуется. 45-летняя актриса исполнила десятки ролей в кино и театре. Звезда остается довольно востребованной, поэтому периодически жалуется поклонникам в социальных сетях, что свободного времени у нее практически не бывает.

Вот и недавно Любовь Толкалина призналась, что испытывает вину перед дочерью Марией, которая росла с няньками, пока звездная мама зарабатывала деньги. Кстати, наследница режиссера не перестала общаться с родителями, даже после того, как они порвали друг с другом. На днях в соцсетях дочери Егора Кончаловского даже появилась трогательно фото с отцом.