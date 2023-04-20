Что ты сделал с собой: ошарашенная Рудковская позвонила изменившемуся донельзя Пригожину

Мужа Валерии невозможно узнать.

звезды не перестают удивлять. Не успели поклонники обсудить новое тело и лицо Филиппа Киркорова, как подоспел Иосиф Пригожин. В программе "Звезды сошлись" он появился с... густой шевелюрой!

Продюсер Яна Рудковская шокирована такими метаморфозами. "Взгляды дам на этой неделе мечутся между Филиппом и Иосифом, – говорит она. – Первый демонстрирует великолепное тело, а второй – примеряет новый образ. Я позвонила Йосе и спросила. Говорит что это парик. Я бы на его месте не снимала его ни днём, ни ночью. Минус 20 лет сразу и модный ныне вайб девяностых. Ставлю пять!"

Стоит напомнить, что в 90-е у продюсера была копна темных волос. Сейчас шоумен с иронией вспоминает о тех временах. "Вроде неплохо было. Может, посеять луковицы, чтобы такая взошла?" – шутит Пригожин. Вообще же он начал лысеть, когда ему не исполнилось еще и 30 лет. Для многих потеря волос — ужасная трагедия, но непробиваемый Пригожин быстро смирился с этим неприятным фактом и сосредоточился на построении успешной карьеры. Но теперь при помощи парика легко представить, как он выглядел в молодости.