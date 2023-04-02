Глубокие морщины и круги под глазами: певица Валерия ужаснула своим видом

Певица вышла на связь с поклонниками.

Певица Валерия в свои0 54 года даст фору старлеткам отечественной сцены. Певица прекрасно выглядит и может себе позволить экспериментировать со внешностью, выбирать яркие наряды и необычный фасон костюмов. Однако последнее время артистка резко сдала позиции.

Недавно певица на обнародовала на своей странице в соцсети кадры из кабинета косметолога. Вид исполнительницы многочисленных хитов вызвал ужас у подписчиков. Дело в том, что пользователи Сети не привыкли видеть кумира в таком виде.

Волосы артистки пришлось спрятать под шапочкой, а макияж смыть. Это было нужно для того, чтобы корректно провести процедуру.

Без косметики внешность супруги Иосифа Пригожина сильно изменилась. На лбу проявились глубокие морщины, а под глазами можно заменить темные круги. Примечательно, что преимущественно певицу не критиковали, а хвалили за смелый шаг. Будучи известной персоной, Валерия не боится показать себя без прикрас.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в эфире последнего выпуска шоу "Маска" певица предстала перед публикой в смелом образе. Она надела ярко зеленое короткое платье. При этом плечи артистки были оголены. На голове у Валерии красовалась диадема. Поклонники осыпали ее комплиментами.

