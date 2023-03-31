"В 50 лет": схоронившая дитя в утробе певица Валерия вышла в глубоком горе

Для певицы Валерии наступает темная полоса жизни.

Певица Валерия долгие годы счастлива в браке. Почти 20 лет назад она вышла замуж за своего продюсера Иосифа Пригожина, и с тех пор пара неразлучна. Вступая в брак, у певицы уже были трое детей — два сына и дочка. Не терял времени зря и Пригожин — у него родились две дочери и сын.

Поклонники и зрители часто интересовались у пары на тему совместных детей. Супруги поженились будучи еще молодыми, кажется, что у них были все условия для рождения наследников. Однако, долгое время пара отмалчивалась. Лишь совсем недавно певица Валерия рассказала, как схоронила дитя в утробе.

Оказывается, однажды артистка заболела гриппом. Она принимала серьезные лекарства, в том числе и антибиотики. Только после этого певица Валерия узнала, что находится в положении. Ребенок не выжил, оставив большую рану на сердце артистов.

Свою любовь Валерия и Иосиф сегодня дарят чужим детям — талантливым артистам. Так певица приняла участие в финале конкурса "Авторы". Скорее всего, она исполнила очень грустную песню, ведь на снимке фотограф запечатлел ее в глубоком горе. Но даже эти эмоции не помешали зрителям прийти в восторг от внешности звезды.

"Ну не может в 50 лет быть идеальной и фигура, и кожа!", "Как всегда красива, элегантна и неподражаема", "Невероятная женщина", — пишут подписчики певицы Валерии в социальных сетях.