Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвымВсплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым "Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем однаВсе-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: НеживойТело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой

Лента новостей

Пятница 31 марта

21:20Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию 21:00День дурака: самая мерзкая шутка на 1 апреля 20:40Все в крови: Кристина Орбакайте разбилась на дороге 20:20"В 50 лет": схоронившая дитя в утробе певица Валерия вышла в глубоком горе 20:00"Катаклизмы и потрясения": астролог объявил о бедах человечества в 2023 году 19:40"Нас развели": нарожавшая детей Боярская ушла от Матвеева 19:20"Пилинг для кишечника": полезные свойства груши 19:00"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86 году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами 18:405 врагов стройной фигуры: какая еда мешает худеть 18:20"Это гарем!": бросивший жену ловелас Якубович попался на горячем с девицами на час 18:00Довела: Объявлено о разводе слетевшей с катушек Бритни Спирс с молодым мужем 17:40Певица IOWA родила ребенка от гитариста 17:20Отмена концертов Лорак, встреча Смольянинова* с Путиным: смотрим 6 выпуск "На Днях" 17:00Закрутившего роман с молодухой Харламова поймали на горячем: Попахивает статейкой 16:40"Стала мамой": Родившая певица Слава предъявила ребеночка 16:20Крокодил: злоупотребляющая запрещенкой Бузова лишилась носа 16:00Не смог восстановиться: Врачи склонились над искромсанным Авраамом Руссо 15:40Врачи бессильны: обрубленного по рукам и ногам Костомарова отправят лечиться за границу 15:20Снова одна: Стареющую Ходченкову бросил новый бойфренд 15:10"Несколько миллионов": во сколько обойдутся протезы для Костомарова 15:00Срочно! Еле двигающемуся Олешко экстренно вызвали скорую в театр 14:40Незаменимый человек: 7 причин нанять прораба во время ремонта 14:20Неужели месть? Степаненко изрезали лицо после наезда на Петросяна 14:00"Теперь точно": Бросившая Богомолова Собчак публично призналась в расставании 13:40Валерия просунула здоровенную головку между грудей: А когда же спать? 13:20"Дочку жалко": Беременная Бородина вышвырнула родного ребенка из дома ради мужика 13:00"Яны нет": Убитый горем Киркоров объявил об уходе 48-летней Рудковской 12:40"Тяжелый период": сбежавшая от мужа Седокова разрыдалась перед подписчиками 12:20Не Авербух: Арзамасова улетела из Москвы с другим красавцем-мужчиной 11:40"Все равно никуда не уйдет": показавшая пузо Буланова отмахнулась от проблем 11:20В новых ЖК могут запретить мусоропроводы 11:00Как снизить цены на недвижимость: эксперт предложил варианты 10:40В каких районах Москвы проще снять квартиру с питомцами 10:20Вспоротый сломанными костями Дроздов госпитализирован повторно после реанимации 10:00"Я родила": Скрытная Брежнева сообщила о появлении на свет ребенка после развода 09:40"Я с тобой разведусь": бьющаяся в истерике Тодоренко треснула надоевшему Топалову 09:20"Вместе": Маликов признался в близкой связи с 26-летней девушкой на стороне 09:00"И публика пошла": Тереза Дурова заманила народ в театр секретным приемом 08:40Красивая кожа: 5 причин появления прыщей, о которых вы не знали 08:20Креветки, кальмары, крабы: выбираем морепродукты правильно 08:00"Как комплексный обед": Андрей Васильев рассказал о своих и чужих книгах и не только 06:18Топ-3 книги марта 04:2885% арендаторов в Москве – жители регионов 02:46Как выбрать очиститель воздуха для автомобиля 00:04Кириллов день: приметы и традиции на 31 марта 22:00Горе: заколотую средь бела дня Стриженову обнаружили слишком поздно 21:40"У меня каждую пятницу": застуканная с Лепсом Барановская выдала правду о романе 21:21"Их главная цель – размножение": неспособные сосать кровь комары появились в Подмосковье 20:40"Момент рождения": выкатившую живот Бузову окружила толпа докторов 20:10"Избыточные расходы": Илон Маск предрек падение доллара
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"В 50 лет": схоронившая дитя в утробе певица Валерия вышла в глубоком горе

"В 50 лет": схоронившая дитя в утробе певица Валерия вышла в глубоком горе
831

Для певицы Валерии наступает темная полоса жизни.

Певица Валерия долгие годы счастлива в браке. Почти 20 лет назад она вышла замуж за своего продюсера Иосифа Пригожина, и с тех пор пара неразлучна. Вступая в брак, у певицы уже были трое детей — два сына и дочка. Не терял времени зря и Пригожин — у него родились две дочери и сын.

Поклонники и зрители часто интересовались у пары на тему совместных детей. Супруги поженились будучи еще молодыми, кажется, что у них были все условия для рождения наследников. Однако, долгое время пара отмалчивалась. Лишь совсем недавно певица Валерия рассказала, как схоронила дитя в утробе.

Оказывается, однажды артистка заболела гриппом. Она принимала серьезные лекарства, в том числе и антибиотики. Только после этого певица Валерия узнала, что находится в положении. Ребенок не выжил, оставив большую рану на сердце артистов.

Свою любовь Валерия и Иосиф сегодня дарят чужим детям — талантливым артистам. Так певица приняла участие в финале конкурса "Авторы". Скорее всего, она исполнила очень грустную песню, ведь на снимке фотограф запечатлел ее в глубоком горе. Но даже эти эмоции не помешали зрителям прийти в восторг от внешности звезды.

"Ну не может в 50 лет быть идеальной и фигура, и кожа!", "Как всегда красива, элегантна и неподражаема", "Невероятная женщина", — пишут подписчики певицы Валерии в социальных сетях.

31 марта 2023, 20:20
Певица Валерия. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Наряд как у певицы Валерии: повторяем образ дешевле 1000 рублей

Певица Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: aliexpress.ru
Фото: aliexpress.ru
Фото: aliexpress.ru

По теме

Валерия просунула здоровенную головку между грудей: А когда же спать?

Начались осложнения: У свалившейся с неведомой болезнью Валерии серьезные проблемы
(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию
Супруга Романа Костомарова выдала правду. Госпитализированного Романа Костомарова постоянно поддерживают близкие и друзья. Олимпийский чемпион 2006 года переживает тяжелое время.

Все в крови: Кристина Орбакайте разбилась на дороге

Все в крови: Кристина Орбакайте разбилась на дороге
Память о Кристине Орбакайте никогда не угаснет. 51-летняя актриса и эстрадная певица Кристина Орбакайте в своих социальных сетях много рассказывала о своей работе. Для поклонников артистки это было очень удобно — вот анонс нового сезона сериала, а вот — трейлер к новому фильму.

"Нас развели": нарожавшая детей Боярская ушла от Матвеева

"Нас развели": нарожавшая детей Боярская ушла от Матвеева
Актриса Елизавета Боярская спешно покинула свой дом. Актриса театра и кино Елизавета Боярская старается все успевать. Дел у звезды много — съемки, вечерние спектакли, а еще муж, двое детей и пожилые родители.

"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86 году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами

"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86 году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами
Юлии Высоцкой пора вернуться на твердую землю. Брак Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского был зарегистрирован больше 20 лет назад. По началу мало кто верил в отношения с разницей в возрасте в 36 лет.

"Это гарем!": бросивший жену ловелас Якубович попался на горячем с девицами на час

"Это гарем!": бросивший жену ловелас Якубович попался на горячем с девицами на час
Солидный возраст Леонида Якубовича не мешает ему прибегать к разным услугам. 77-летний телеведущий и бессменное лицо телепрограммы "Поле чудес" на Первом канале Леонид Якубович каждую пятницу появляется в эфире. Годы идут, а он продолжает принимать подарки со всей страны.

Выбор читателей

30/03ЧтвПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки 30/03ЧтвКак Панин: Оголившийся для утех Милохин утолил жажду с ускоглазым партнером 30/03ЧтвНет слов: семейное фото Пугачевой без волос слили в Сеть 30/03ЧтвГоре: заколотую средь бела дня Стриженову обнаружили слишком поздно 30/03Чтв"Они уже вместе": пережившие развод Самойлова и Джиган ждут пятого ребенка 30/03ЧтвДавно вместе: пустивший слюну SHAMAN взял конец у Киркорова на глазах у Пугачевой