"Изощренное воображение": сломавшая кровать Волочкова похвасталась достоинством Джигурды

Анастасия Волочкова дала интервью, в котором откровенно рассказала о богатстве Никиты Джигурды.

Гостьей передачи "Тет-а-тет с Марусей" на одном из YouTube каналов стала, как сообщает Телеканал 360, Анастасия Волочкова. В ходе беседы она затронула тему ее взаимоотношений с Никитой Джигурдой, которая уже много лет будоражит умы многих.

Пожелав обнажить свою душу, Волочкова похвасталась достоинством Джигурды. В первую очередь, он хороший друг и человек, с которым у нее сложилось удивительное взаимопонимание.

Они с Никитой Джигурдой часто проводит время вместе, в том числе и в гостях у Анастасии, о чем она без задней мысли рассказывает в Сети. Однако публика, желающая залезть в чужое белье в поисках сочных подробностей, приписывает Анастасии Волочковой роман с каждым, кого она показывает на фотографии.

"У многих людей изощренное воображение, – заключила Анастасия, добавив юмористический фразеологизм. – Если будешь всем давать, то сломается кровать".

Именно поэтому сломавшая в фантазиях сплетников кровать балерина еще раз подчеркнула, что они с королем эпатажа лишь друзья и ничего больше. Все ролики, которые Анастасия Волочкова и Никита Джигурда выкладывают в сеть, сняты лишь для того, чтобы повеселиться и подразнить критиков.





