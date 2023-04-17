"Рекорд по количеству мужчин": женатый Воля сунул орган в трусики Волочковой

Про интимную жизнь Анастасии Волочковой узнала вся Россия.

Балерина всея Руси – открытая книга для своих поклонников. Она привыкла рассказывать им все, в том числе и о своих любовных похождениях. Было время, когда кавалеры у артистки менялись с ошеломительной скоростью: не успевали фанаты привыкнуть к одному "любимому", как его сменял другой. Неудивительно, что эта тема – отличный повод для шуток и критики в адрес Анастасии Волочковой.

На этот раз обсудить интимную жизнь знаменитой блондинки решил Павел Воля в своем новом одноименном шоу на ТНТ, в котором, к слову, выступает не только ведущим, но и продюсером. Женатый комик, который в целом всегда уважительно относится к представительницам прекрасного пола, пропустил в эфир довольно жесткую шутку про танцовщицу.

Его коллега Илья Соболев на всю страну заявил, что нижнее белье Анастасии Волочковой "обогнало реку Ганг в Индии по количеству живых организмов и мужчин, входивших туда по пояс". Получается, что Павел Воля, позволив озвучить эту фразу в эфире, сунул свой орган в виде носа в трусики балерины всея Руси. А ведь это, на минуточку, ее личное дело!

Стоит отметить, что сама артистка никак не отреагировала на сказанное о своей персоне. Впрочем, можно предположить, что что-либо отвечать комикам она вряд ли будет. Анастасия Волочкова, как показала практика, не лишена самоиронии, а к критике в свой адрес, кажется, давно привыкла.