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Шоу-бизнес
"Рекорд по количеству мужчин": женатый Воля сунул орган в трусики Волочковой

"Рекорд по количеству мужчин": женатый Воля сунул орган в трусики Волочковой

Про интимную жизнь Анастасии Волочковой узнала вся Россия.
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Балерина всея Руси – открытая книга для своих поклонников. Она привыкла рассказывать им все, в том числе и о своих любовных похождениях. Было время, когда кавалеры у артистки менялись с ошеломительной скоростью: не успевали фанаты привыкнуть к одному "любимому", как его сменял другой. Неудивительно, что эта тема – отличный повод для шуток и критики в адрес Анастасии Волочковой.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

На этот раз обсудить интимную жизнь знаменитой блондинки решил Павел Воля в своем новом одноименном шоу на ТНТ, в котором, к слову, выступает не только ведущим, но и продюсером. Женатый комик, который в целом всегда уважительно относится к представительницам прекрасного пола, пропустил в эфир довольно жесткую шутку про танцовщицу.

Его коллега Илья Соболев на всю страну заявил, что нижнее белье Анастасии Волочковой "обогнало реку Ганг в Индии по количеству живых организмов и мужчин, входивших туда по пояс". Получается, что Павел Воля, позволив озвучить эту фразу в эфире, сунул свой орган в виде носа в трусики балерины всея Руси. А ведь это, на минуточку, ее личное дело!

Стоит отметить, что сама артистка никак не отреагировала на сказанное о своей персоне. Впрочем, можно предположить, что что-либо отвечать комикам она вряд ли будет. Анастасия Волочкова, как показала практика, не лишена самоиронии, а к критике в свой адрес, кажется, давно привыкла.

Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 апреля 2023, 13:20 Источник: Шоу Воли ✓ Надежный источник
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