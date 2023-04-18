"Унижает вас": Блиновская искупала Бородину в луже грязи

Бородина упала в глазах поклонников.

На телеведущую Ксению Бородину обрушилась волна критики после того, как она выложила в Сеть фото с блогером Еленой Блиновской. На днях подруги провели вместе день, пообедали вместе в московском ресторане, потом пошли в театр и пошли пить кофе.

"Мы всегда встречаемся под предлогом пойти в театр, а сами убегаем в кафе, чтобы болтать, едем домой на одной машине, потому что не можем никогда наговориться", – рассказала Ксения Бородина.

Однако поклонники не разделили радость встречи Блиновской и Бородиной. Некоторые затравили ведущую скандального шоу "Дом-2" и даже припозорили ее за дружбу с "королевой марафонов".

"Полное разочарование"; "Позор дружить с такими людьми инфоцыганами"; "Супер аферистка"; "Очень странный союз"; "Такая компания вас унижает"; "Есть ощущение, что вы общаетесь с ней за деньги"; "Разочарование и отписка", – написали россияне.

Стоит отметить, что Ксения Бородина одна из тех звезд, кто не терпит критику в свой адрес и всегда отвечает своим ненавистникам адресно. На этот раз Бородина посоветовала бестактным комментаторам научиться соблюдать личные границы других людей. Она заявила, что сама будет решать, с кем ей дружить, а с кем нет. Таким образом Блиновская морально подпортила репутацию подруги и искупала ее в луже грязи.