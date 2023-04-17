Стоит: напяливший стринги Тарасов засветился на отдыхе с Омаровым

Дмитрий Тарасов вызвал омерзительные чувства россиян.

Футболист Дмитрий Тарасов и бизнесмен Курбан Омаров засветились вместе в одной компании на Алтае. Парни весело проводили время и веселились по полной программе. так получилось, что в Сеть попало фото, на котором Тарасов стоит в стрингах...

С бывшими мужьями Ольги Бузовой и Ксении Бородиной были их нынешнии пассии – Анастасия Костенко и Валерия. Все вместе друзья побывали в местном оздоровительном комплексе.



Дмитрий Тарасов то и дело показывал себя полуголым на процедурах, и фото в стрингах было как раз оттуда. На снимке муж Анастасии Костенко принимал лечебный душ. Он стоял лицом к стене и демонстрировал свои обнаженные крепкие ягодицы. Однако это не вызвало никакого восторга у россиян. Многие вообще засомневались, что такое нужно выкладывать.

"Судя по трусам, пипирка у него маленькая", "Омерзительно"; "Зачем такое показывать всему свету?"; "Не позорился бы", – написали расстроенные россияне.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что подписчики высмеяли голос Анастасии Костенко, которая хвасталась тем, что у нее хорошие вокальные данные. Некоторые отметили, что безголосая Костенко совершенно не попадает в ноты и орет в микрофон.