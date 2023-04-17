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Понедельник 17 апреля

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Стоит: напяливший стринги Тарасов засветился на отдыхе с Омаровым

Стоит: напяливший стринги Тарасов засветился на отдыхе с Омаровым
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Дмитрий Тарасов вызвал омерзительные чувства россиян.

Футболист Дмитрий Тарасов и бизнесмен Курбан Омаров засветились вместе в одной компании на Алтае. Парни весело проводили время и веселились по полной программе. так получилось, что в Сеть попало фото, на котором Тарасов стоит в стрингах...

С бывшими мужьями Ольги Бузовой и Ксении Бородиной были их нынешнии пассии – Анастасия Костенко и Валерия. Все вместе друзья побывали в местном оздоровительном комплексе.

Дмитрий Тарасов то и дело показывал себя полуголым на процедурах, и фото в стрингах было как раз оттуда. На снимке муж Анастасии Костенко принимал лечебный душ. Он стоял лицом к стене и демонстрировал свои обнаженные крепкие ягодицы. Однако это не вызвало никакого восторга у россиян. Многие вообще засомневались, что такое нужно выкладывать.

"Судя по трусам, пипирка у него маленькая", "Омерзительно"; "Зачем такое показывать всему свету?"; "Не позорился бы", – написали расстроенные россияне.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что подписчики высмеяли голос Анастасии Костенко, которая хвасталась тем, что у нее хорошие вокальные данные. Некоторые отметили, что безголосая Костенко совершенно не попадает в ноты и орет в микрофон.

17 апреля 2023, 20:00
Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

На кого Тарасов променял Бузову

Анастасия родилась 29 марта 1994 года в городе Сальске Ростовской области.
В 2009 году поступила в Ставропольский краевой колледж искусств.
Девушка мечтала стать балериной, но модельная карьера оказалась более привлекательной.
Анастасия является обладательницей титулов "Мисс Очарование", "Мисс Весна 2012", "Донская Красавица 2012", "Ростовская Донская Красавица 2012".
Также в 2014 году Анастасия представляла Россию на конкурсе "Мисс Мира 2014" в Лондоне, в результате решения жюри вошла в Топ-25 (20 место).
Сейчас Костенко учится в московском РУДН на филологическом факультете по направлению "журналистика".
Настя работала коммерческой моделью в Китае в пекинском агентстве Modern Models, где была лицом компании платьев ручной работы LAN YU.
В 2014 году Анастасия была удостоена титула "2-я Вице-Мисс Россия-2014". В подарок она получила грант на обучение в любом из вузов мира.
22-летняя Анастасия выглядит стильно и элегантно в любую погоду.

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