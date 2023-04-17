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Понедельник 17 апреля

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"Все обалдели": Совратившая Николаева Королева вышла с пузом из-за минутной близости

"Все обалдели": Совратившая Николаева Королева вышла с пузом из-за минутной близости
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Скрытная Наташа Королева удивила всех.

Некоторые до сих пор считают, что своей популярностью прославленная певица обязана Игорю Николаеву. Их романтичный дуэт вспоминают с чувством ностальгии, а фанаты скучают по временам, когда Наташа Королева совратила главного усача отечественной эстрады и стала его женой.

К сожалению, этот союз распался. Звезды перестали не только жить вместе, но и творить. Тем не менее, любовь публики к певице не угасла, а это говорит о том, что ее популярность – это не только удачный брак в прошлом. Есть в ней что-то такое, что цепляет народ.

Наташа Королева продолжает давать концерты, выпускать новые композиции и принимать участие в телевизионных шоу – все ради своих поклонников, которые только рады ее видеть и слышать. На днях выяснилось, что артистка снялась в шоу "Маска" на НТВ. Из-за минутной близости со зрителями и судьями она вышла с пузом на сцену. Дело в том, что певице достался костюм пухлого мышонка, под которым она скрывалась довольно долго.

Водить за нос зрителей и жюри ей хорошо удавалось. Когда звезда сообщила в социальных сетях, что под маской мышонка была она, поклонники принялись писать, что для них этот факт стал настоящим удивлением.

"Мы все обалдели! Я думала Ардова. Браво", – отметил кто-то из пользователей под публикацией Наташи Королевой.

17 апреля 2023, 11:20
Натага Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Нелепая бабка проиграла горячей красотке: почему Николаев сохнет по Королевой в ущерб жене

Юлия Проскурякова. Фото: Социальные сети
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Проскурчкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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