"Все обалдели": Совратившая Николаева Королева вышла с пузом из-за минутной близости

Скрытная Наташа Королева удивила всех.

Некоторые до сих пор считают, что своей популярностью прославленная певица обязана Игорю Николаеву. Их романтичный дуэт вспоминают с чувством ностальгии, а фанаты скучают по временам, когда Наташа Королева совратила главного усача отечественной эстрады и стала его женой.

К сожалению, этот союз распался. Звезды перестали не только жить вместе, но и творить. Тем не менее, любовь публики к певице не угасла, а это говорит о том, что ее популярность – это не только удачный брак в прошлом. Есть в ней что-то такое, что цепляет народ.

Наташа Королева продолжает давать концерты, выпускать новые композиции и принимать участие в телевизионных шоу – все ради своих поклонников, которые только рады ее видеть и слышать. На днях выяснилось, что артистка снялась в шоу "Маска" на НТВ. Из-за минутной близости со зрителями и судьями она вышла с пузом на сцену. Дело в том, что певице достался костюм пухлого мышонка, под которым она скрывалась довольно долго.

Водить за нос зрителей и жюри ей хорошо удавалось. Когда звезда сообщила в социальных сетях, что под маской мышонка была она, поклонники принялись писать, что для них этот факт стал настоящим удивлением.

"Мы все обалдели! Я думала Ардова. Браво", – отметил кто-то из пользователей под публикацией Наташи Королевой.