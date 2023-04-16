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Воскресенье 16 апреля

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"Тьфу, срамота!": сбросившая халат Волочкова поздравила россиян с Пасхой в трусах

"Тьфу, срамота!": сбросившая халат Волочкова поздравила россиян с Пасхой в трусах
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Анастасия Волочкова не стыдится своего тела.

Редкая женщина в 47 лет обладает такой выдержкой и харизмой, ну а физическая форма выше всяких похвал. Балерина всея Руси умело подчеркивает достоинства вне зависимости от календарных дат, а о ее доброй душе слагают легенды. На Пасху Анастасия Волочкова не забыла проявить любовь к поклонникам и показала фото.

На снимке звездная блондинка позирует практически голая — в одном нижнем белье. В арсенале у нее оказался легкий халат, но его она сбросила на плечи, чтобы было видно сочную грудь. Бантик от трусов задорно торчит в интимной зоне, пока Анастасия Волочкова придерживает улетающую шляпу.

"Золотые мои, всех православных поздравляю с Праздником Светлой Пасхи. Будьте счастливы! И живите свободно, и так, как хочется душе!" — добавила к фото Анастасия Волочкова.

В комментариях тут же активизировались возмущенные россияне. "Где мозг у этой женщины?", "Еще бы догола разделась, тьфу, срамота!", "И сиськи наружу", — отреагировали пользователи Сети.

Вероятно, Анастасия Волочкова намеренно спровоцировала шумиху, чтобы ее не забывали. Сейчас балерина активно зарабатывает на рекламе, а быстрый доход за счет популярности значительно упрощает ведение бюджета.

16 апреля 2023, 13:39
Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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