"Тьфу, срамота!": сбросившая халат Волочкова поздравила россиян с Пасхой в трусах

Анастасия Волочкова не стыдится своего тела.

Редкая женщина в 47 лет обладает такой выдержкой и харизмой, ну а физическая форма выше всяких похвал. Балерина всея Руси умело подчеркивает достоинства вне зависимости от календарных дат, а о ее доброй душе слагают легенды. На Пасху Анастасия Волочкова не забыла проявить любовь к поклонникам и показала фото.

На снимке звездная блондинка позирует практически голая — в одном нижнем белье. В арсенале у нее оказался легкий халат, но его она сбросила на плечи, чтобы было видно сочную грудь. Бантик от трусов задорно торчит в интимной зоне, пока Анастасия Волочкова придерживает улетающую шляпу.

"Золотые мои, всех православных поздравляю с Праздником Светлой Пасхи. Будьте счастливы! И живите свободно, и так, как хочется душе!" — добавила к фото Анастасия Волочкова.

В комментариях тут же активизировались возмущенные россияне. "Где мозг у этой женщины?", "Еще бы догола разделась, тьфу, срамота!", "И сиськи наружу", — отреагировали пользователи Сети.

Вероятно, Анастасия Волочкова намеренно спровоцировала шумиху, чтобы ее не забывали. Сейчас балерина активно зарабатывает на рекламе, а быстрый доход за счет популярности значительно упрощает ведение бюджета.