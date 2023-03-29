"Как бабка Ежка": сморщенная жена бросилась на Николаева после тайного интима с Королевой

Взъерошенная жена Игоря Николаева показалась во всей красоте.

Недавно состоялся большой концерт композитора и автора песен Игоря Николаева в Москве. Поддержать главу семейства пришли супруга Юлия Проскурякова и дочка артиста Вероника. Счастливый артист поделился фотографиями с концерта в своих социальных сетях.

Не всем зрителям в комментариях понравились фотографии. И даже шикарный ярко-красный костюм Игоря Николаева не смог отвлечь их от некоторых, якобы неудачных кадров. Так, зрителям не понравилось, что цветы вместе Игоря собирает его дочь Вероника. Досталось и супруге Юлии.

На одном из кадров женщина обнимает мужа сбоку, широко улыбаясь. Для выхода на сцену Проскурякова выбрала голубой костюм, состоящий из рубашки мужского кроя и широких брюк. Зрители посчитали, что сморщенная от эмоций жена бросилась на Игоря Николаева, разрушив тем самым его сценический образ.

"Вот зачем такое неудачное фото выставлять? Ей бы прийти ухоженной на концерт, а не как бабка Ежка после кошмарного сна", — негодует одна зрительница.

Интересно, что в комментариях вспомнили и бывшую жену Игоря Николаева певицу Наташу Королеву. Недавно стало известно, что первые интимные ночи пара проводила тайно, ведь юной артистке было совсем немного лет. Зрители часто сравнивают Королеву и Проскурякову, и увы, не в пользу последней.