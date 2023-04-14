Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ради этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарокРади этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарок Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ногАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног "Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеруАж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру

Лента новостей

Пятница 14 апреля

08:20Как сберечь десны и зубы от травмирования: объяснил стоматолог 08:01"Должен помогать на передовой": соперника SHAMAN отправили отдавать долг родине 06:22Нарколог раскрыл смертельную опасность алкоголя и сигарет 04:19Царская паска: пошаговый рецепт приготовления главного блюда на Пасху 02:19Теперь официально: Букингемский дворец объявил о расставании принца Гарри и Меган Маркл 00:30Чем опасны покупные пельмени: объяснил диетолог 21:594 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас 20:57"Это невероятно": увидевшая Костомарова Навка сорвалась на крик 19:52"Ей 18": плюнувший на жену 45-летний Бероев спутался с молодой красоткой 18:44Помогу родной Украине: Ротару продает крымскую недвижимость за два с лишним миллиарда 18:37"Пугачева открывает гастрольный тур": Примадонна возвращается на сцену с новой программой 17:50"Выходят за грани": сыгравший "холопа" Милош Бикович горячо ласкает невесту под камерами 17:00Умерла "британская Коко Шанель": не стало создательницы мини-юбок Мэри Куант 16:40В Подмосковье открылась выставка "Человек. Земля. Вселенная" 16:20Город-призрак в недрах Пермского края стал экскурсионным 16:00"Отказ от еды, тошнит кровью": Малышку родившей Орловой увезли в больницу с опасным диагнозом 15:40В Москве пенсионерку придавило световым оборудованием во время съемок фильма 15:20Ждет суд: Устроившая разврат перед толпой Волочкова по уши вляпалась 15:00Конец истории: Пойманный с молоденькой актрисой Богомолов сбежал от Собчак 14:40Полиция задержала угрожавшего убийством семейной паре в метро мужчину 14:20Снова третье сентября? Шуфутинский объявил о дуэте с SHAMAN 14:20"Ей нужно время": где скрывается рискующая загреметь за решетку Ахеджакова 14:00Проболтавшуюся об изменах экс-мужа Бородину поймали на лжи: Страшнейшая подлость! 13:40"Подключил все свои связи": названа причина возвращения в Россию оскандалившегося Урганта 13:20Давно болен и не отдает себе отчет: Куда дели настоящего Киркорова? 13:00"Животное": Скрытная Долина выдала грязную подноготную жизни с бывшим мужем 12:40"Тошнит от нее": женатого Крюкова перекосило от навязывающейся даром Бузовой 12:20Как обезопасить себя от мошенников при покупке недвижимости 12:00Самые доступные новостройки ТиНАО 11:40Вид обколотой Ортман поразил работающего в спецслужбах мужа 11:20За три года новостройки подорожали на 82% 11:00"Нет простых рецептов": как лучше инвестировать в недвижимость 10:40Совсем другой человек: кого выводят в свет вместо Киркорова? 10:20Вскрылись детали интима спутавшегося с молодухой 90-летнего Киркорова: Ни в чем себе не отказывает 10:00"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок 09:40Как мошенники обманывают россиян при помощи поддельных документов 09:20Услуги ЖКХ, субсидии, ипотека: с 1 мая россиян ждут нововведения 09:00Родившая втайне молодая жена Петросяна предъявила младенца: Девочка 08:45Как Караченцов мог крутить роман на стороне на протяжении 23 лет: Поргина осталась в дураках? 08:20Упражнение для миллионеров: психолог раскрыл россиянам секрет успеха 08:00В Подмосковье не хватает больших квартир 06:03Какие продукты можно есть перед сном: рассказал диетолог 04:39Стало известно последнее желание Глаголевой перед смертью: Не понимал, что происходит 02:20Спрос на жилье в Новой Москве упал на 45% 00:05Безопасно ли красить пасхальные яйца вином: объяснил шеф-повар 22:18Возвращение блудного сына: гражданин Израиля Ургант появился в Москве у Эрнста 21:54"Завещание у нотариуса": потерявшая мать Пересильд урвала несметное богатство 21:21"Без трусов прекрасна": взявшая толстый ствол Волочкова развлеклась на камеру 21:02"Сердце остановилось": Пугачева похоронила свою кровиночку 19:31"Это мое": певец SHAMAN стал многодетным отцом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Должен помогать на передовой": соперника SHAMAN отправили отдавать долг родине

"Должен помогать на передовой": соперника SHAMAN отправили отдавать долг родине
446

SHAMAN уже ездил в Мариуполь и Луганск.

Российский певец Ярослав Дронов впервые засветился на телевидении в третьем сезоне шоу "Голос" в 2014 году. Он дошел до финала и занял второе место. Его наставницей была Пелагея. Музыкант признавался, что ему не подходит обычное человеческое имя, да и фанаты раньше неоднократно сравнивали его с шаманом – так и родился псевдоним. В прошлом году имя SHAMAN зазвучало с новой силой на всю Россию. Автор песен и певец исполнил композицию "Я русский", которая вмиг стала хитом и покорила сердца миллионов.

Сегодня певца SHAMAN знают все, а его песни наизусть поют тысячи фанатов на концертах. Артист активно гастролирует по России и ездит в новые регионы страны, где выступает перед местными жителями и военнослужащими, поднимая дух нации.

Недавно у SHAMAN появился конкурент. Певец Руслан Баринов сделал гимн СВО в поддержку России -песню "Крылья". Бизнесмен Дмитрий Кудрявцев в беседе с "Дни.ру" заявил, что композиция звучит не менее патриотично, чем "Я русский".

"Шаман один из сильнейших молодых патриотических музыкантов! Но мне удалось услышать отрывок песни "Крылья" Руслана Баринова, могу сказать, это реальный конкурент, хоть и стиль разный. Было бы интересно услышать даже дуэт Шамана и Руслана. И такой талант должен помогать нашим героям на передовой СВО, нужно обязательно парню исполнить песню вживую и поддержать солдат. Точного сходства у них нет, но есть общий настрой и атмосфера", – рассказал предприниматель.

14 апреля 2023, 08:01
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Победа будет за нами: SHAMAN спел в освобожденных от нацистов Мариуполе и Луганске

Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская
Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская
Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская
Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская
Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская
Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская

По теме

Снова третье сентября? Шуфутинский объявил о дуэте с SHAMAN

Ярослав Юрьевич Дронов (SHAMAN) певец, композитор

Царская паска: пошаговый рецепт приготовления главного блюда на Пасху

Царская паска: пошаговый рецепт приготовления главного блюда на Пасху
Пасха готовится очень легко, главное ингридиенты. В 2023 году православные верующие отмечают Пасху 16 апреля по завершению Великого поста.

Теперь официально: Букингемский дворец объявил о расставании принца Гарри и Меган Маркл

Теперь официально: Букингемский дворец объявил о расставании принца Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри предпочел семью и бросил интриганку Меган Маркл. В последнее время ходят слухи о том, что в браке герцогов Сассекских не все гладко.

4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас

4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас
Появилось фото Заворотнюк в полный рост. В 2019 году звезда сериала "Моя прекрасная няня" неожиданно пропала с радаров и перестала сниматься в кино.

"Это невероятно": увидевшая Костомарова Навка сорвалась на крик

"Это невероятно": увидевшая Костомарова Навка сорвалась на крик
Роман Костомаров уже не тот. Судьба преподнесла олимпийскому чемпиону тяжелые препятствия.

"Ей 18": плюнувший на жену 45-летний Бероев спутался с молодой красоткой

"Ей 18": плюнувший на жену 45-летний Бероев спутался с молодой красоткой
Егор Бероев и Ксения Алферова разводятся? Российский актер театра и кино Егор Бероев женился на коллеге Ксении Алферовой в 2001 году.

Выбор читателей

12/04Срд"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации 12/04СрдАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 12/04СрдПлюнул на звездную бабушку: Никита Пресняков объявил о возвращении в Россию 13/04Чтв"Это невероятно": увидевшая Костомарова Навка сорвалась на крик 13/04ЧтвРодившая втайне молодая жена Петросяна предъявила младенца: Девочка 12/04Срд"Без трусов прекрасна": взявшая толстый ствол Волочкова развлеклась на камеру