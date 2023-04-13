Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ради этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарок
Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног
"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова
Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру
партнеры
Четверг
13 апреля
Лента новостей
15:40
В Москве пенсионерку придавило световым оборудованием во время съемок фильма
15:20
Ждет суд: Устроившая разврат перед толпой Волочкова по уши вляпалась
15:00
Конец истории: Пойманный с молоденькой актрисой Богомолов сбежал от Собчак
14:40
Полиция задержала угрожавшего убийством семейной паре в метро мужчину
14:20
Снова третье сентября? Шуфутинский объявил о дуэте с SHAMAN
14:20
"Ей нужно время": где скрывается рискующая загреметь за решетку Ахеджакова
14:00
Проболтавшуюся об изменах экс-мужа Бородину поймали на лжи: Страшнейшая подлость!
13:40
"Подключил все свои связи": названа причина возвращения в Россию оскандалившегося Урганта
13:20
Давно болен и не отдает себе отчет: Куда дели настоящего Киркорова?
13:00
"Животное": Скрытная Долина выдала грязную подноготную жизни с бывшим мужем
12:40
"Тошнит от нее": женатого Крюкова перекосило от навязывающейся даром Бузовой
12:20
Как обезопасить себя от мошенников при покупке недвижимости
12:00
Самые доступные новостройки ТиНАО
11:40
Вид обколотой Ортман поразил работающего в спецслужбах мужа
11:20
За три года новостройки подорожали на 82%
11:00
"Нет простых рецептов": как лучше инвестировать в недвижимость
10:40
Совсем другой человек: кого выводят в свет вместо Киркорова?
10:20
Вскрылись детали интима спутавшегося с молодухой 90-летнего Киркорова: Ни в чем себе не отказывает
10:00
"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
09:40
Как мошенники обманывают россиян при помощи поддельных документов
09:20
Услуги ЖКХ, субсидии, ипотека: с 1 мая россиян ждут нововведения
09:00
Родившая втайне молодая жена Петросяна предъявила младенца: Девочка
08:45
Как Караченцов мог крутить роман на стороне на протяжении 23 лет: Поргина осталась в дураках?
08:20
Упражнение для миллионеров: психолог раскрыл россиянам секрет успеха
08:00
В Подмосковье не хватает больших квартир
06:03
Какие продукты можно есть перед сном: рассказал диетолог
04:39
Стало известно последнее желание Глаголевой перед смертью: Не понимал, что происходит
02:20
Спрос на жилье в Новой Москве упал на 45%
00:05
Безопасно ли красить пасхальные яйца вином: объяснил шеф-повар
22:18
Возвращение блудного сына: гражданин Израиля Ургант появился в Москве у Эрнста
21:54
"Завещание у нотариуса": потерявшая мать Пересильд урвала несметное богатство
21:21
"Без трусов прекрасна": взявшая толстый ствол Волочкова развлеклась на камеру
21:02
"Сердце остановилось": Пугачева похоронила свою кровиночку
19:31
"Это мое": певец SHAMAN стал многодетным отцом
19:00
Старт, и ракеты вперед! Настоящие артефакты ракетно-космической техники
18:17
Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле
16:56
"Просто вау": вышедшая с двумя детьми Кабаева откровенно о переменах в жизни
16:00
"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации
15:44
Хлеб – всему голова: как выбрать качественный продукт
15:20
"Могла бы погибнуть": муж спас от трагедии "потерявшую берега" Ксению Собчак
15:00
Любимая мамочка: Орбакайте бросилась в ноги вульгарно задравшей ногу высокомерной Пугачевой
14:40
"Определяется генами": сын Дианы Гурцкая рискует унаследовать тяжелый недуг матери
14:20
Вайкуле оправдала стремительно падающий успех истаскавшегося Галкина*
14:00
"Она ушла": разбитая горем Лолита получила наследство от Пугачевой
13:40
Скрыть порочную связь: спутавшийся с молодухой 90-летний Бедрос съехал от Филиппа Киркорова
13:20
"Это больно и страшно": поддержавшая Украину Боня покрылась пупырчатой коркой
13:00
В подмосковной Дубне поймали подозреваемого в сбыте наркотиков
12:40
"Финансирование ВСУ": неопределившуюся Орбакайте и ее семью взяли на карандаш
12:20
Подмосковные врачи спасли мужчину с ножевым ранением в сердце
12:00
В Петербурге мужчина надругался над подростком прямо в метро
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Взявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены
"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации
Плюнул на звездную бабушку: Никита Пресняков объявил о возвращении в Россию
Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле
"Они схожи": У певца Шамана появился конкурент
Скрыть порочную связь: спутавшийся с молодухой 90-летний Бедрос съехал от Филиппа Киркорова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Снова третье сентября? Шуфутинский объявил о дуэте с SHAMAN

Снова третье сентября? Шуфутинский объявил о дуэте с SHAMAN

Михаил Шуфутинский назвал SHAMAN грамотным человеком.
прочитано 561 раз

Российский певец и автор песен Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, стал популярен в прошлом году. Интерес поклонников он вызвал после нескольких патриотичных хитов, среди которых динамичная композиция "Я русский". Также SHAMAN исполнил российский гимн, который теперь вместе с ним поют на концертах даже те, кто раньше не знал текста.

ПО ТЕМЕ

"Это не паспорт, не гражданство": Полунин отверг национальную идею песни SHAMAN

Ярослав Юрьевич Дронов (SHAMAN) певец, композитор

SHAMAN гастролирует по всей России и собирает полные залы. В том числе он ездил в концертом в Донбасс, где его радушно встретили. В Мариуполь и Луганск артист привез всю свою команду и хотел показать зрителям настоящее качественное шоу. Словом, песни SHAMAN впечатляют не только поклонников, но и коллег.

Российский певец и автор хита "Третье сентября" Михаил Шуфутинский признался, что ему нравится творчество коллеги SHAMAN. По мнению артиста, у певца грамотная русская речь и хорошие песни, а также он обладает сильными голосовыми связками.

Шуфутинский заявил, что с удовольствием спел бы дуэтом с SHAMAN. Однако пока таких предложений у него не было, сообщает "Общественная служба новостей".

"Я его мало знаю. И он, наверняка, меня тоже. Мне кажется, что он парень такой серьезный", – отметил Михаил Шуфутинский.

Теперь поклонники гадают, что же могли бы спеть вместе Михаил Шуфутинский и SHAMAN. Наверняка уже не "Третье сентября", а что-то даже более масштабное.

Михаил Шуфутинский. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2023, 14:20 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Животное": Скрытная Долина выдала грязную подноготную жизни с бывшим мужем

Откровенное признание Ларисы Долиной.
Шоу-бизнес

"Подключил все свои связи": названа причина возвращения в Россию оскандалившегося Урганта

Когда у людей нет совести – это страшно

Шоу-бизнес

Проболтавшуюся об изменах экс-мужа Бородину поймали на лжи: Страшнейшая подлость!

Ксения Бородина водит поклонников за нос?
Шоу-бизнес

Вид обколотой Ортман поразил работающего в спецслужбах мужа

Как теперь выглядит звезда "Фабрики звезд"

Гороскоп

Гороскоп любви: как разные знаки зодиака чувствуют конец отношений
"Катаклизмы и потрясения": астролог объявил о бедах человечества в 2023 году
Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года

Здоровье

Хлеб – всему голова: как выбрать качественный продукт
Какие советы пластических хирургов часто нарушают пациенты и потом жалеют?
В семье не без урода: какие шоколадки хуже остальных
"Вплоть до летального исхода": ветеринар заявил о важности обработки питомцев от клещей

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Атомщики отремонтировали плавательный бассейн в Энергодаре
"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики
Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+