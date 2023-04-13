Снова третье сентября? Шуфутинский объявил о дуэте с SHAMAN

Михаил Шуфутинский назвал SHAMAN грамотным человеком.

Российский певец и автор песен Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, стал популярен в прошлом году. Интерес поклонников он вызвал после нескольких патриотичных хитов, среди которых динамичная композиция "Я русский". Также SHAMAN исполнил российский гимн, который теперь вместе с ним поют на концертах даже те, кто раньше не знал текста.

SHAMAN гастролирует по всей России и собирает полные залы. В том числе он ездил в концертом в Донбасс, где его радушно встретили. В Мариуполь и Луганск артист привез всю свою команду и хотел показать зрителям настоящее качественное шоу. Словом, песни SHAMAN впечатляют не только поклонников, но и коллег.

Российский певец и автор хита "Третье сентября" Михаил Шуфутинский признался, что ему нравится творчество коллеги SHAMAN. По мнению артиста, у певца грамотная русская речь и хорошие песни, а также он обладает сильными голосовыми связками.

Шуфутинский заявил, что с удовольствием спел бы дуэтом с SHAMAN. Однако пока таких предложений у него не было, сообщает "Общественная служба новостей".

"Я его мало знаю. И он, наверняка, меня тоже. Мне кажется, что он парень такой серьезный", – отметил Михаил Шуфутинский.

Теперь поклонники гадают, что же могли бы спеть вместе Михаил Шуфутинский и SHAMAN. Наверняка уже не "Третье сентября", а что-то даже более масштабное.