Победа будет за нами: SHAMAN спел в освобожденных от нацистов Мариуполе и Луганске

SHAMAN – самый востребованный сегодня молодой артист. Его патриотические песни поднимают дух, гражданская позиция становится примером для подражания. Разумеется, он не мог не приехать туда, где его творчество важнее и нужнее всего – на освобожденные от нацистов территории.

SHAMAN в рамках тура дал благотворительные концерты в Новороссии и на Донбассе. В Мариуполе и Луганске публика приняла его горячо, устроив овацию и вызывав "на бис" несколько раз.

SHAMAN исполнил любимые миллионами россиян песни, включая хиты "Встанем", "Я русский" и, конечно же, гимн России в авторской аранжировке. Их звучание, по мнению музыканта, наполнилось здесь особым смыслом. "Восхищен отвагой и мужеством жителей этих регионов. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма, отстоявших свое право говорить “Я — русский”. И мы обязательно увидимся с ними еще!" — пообещал певец.

По словам самого исполнителя, выступления, которые он запланировал несколько месяцев назад, требовали серьезной подготовки технического оснащения и решения вопросов безопасности зрителей. "Нашей встречи я ждал долго. Знал, что меня тоже очень ждут. И примут как родного. Потому что здесь — я дома. В России. Моя команда приложила максимум усилий для того, чтобы концертное шоу в Мариуполе и Луганске запомнилось всем надолго и стало ярким началом этого года", — подчеркнул SHAMAN.

В Мариуполе, по окончанию программы артист более часа раздавал автографы, фотографировался с поклонниками и записывал видеоприветы для бойцов на передовой.

А в Луганске SHAMAN вместе со зрителями устроил уникальный творческий эксперимент. Прямо во время концерта были записаны тысячи голосов военнослужащих, а также местных жителей, которые войдут в студийную запись новой песни. На создание будущего хита музыканта вдохновил гастрольный тур по Новороссии и Донбассу: "Конечно, такие поездки меняют восприятие реальности. Одно дело следить за теленовостями, а другое — самому петь во дворце культуры, чей фасад до сих пор хранит следы артиллерийских обстрелов", — заявил артист.

Помимо этого, в Луганске SHAMAN заехал с подарками в воинскую часть, а также посетил военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, где провёл творческий вечер для раненых бойцов и медицинского персонала. Певец подарил им гитары с собственным автографом и фирменный мерч "Я русский".