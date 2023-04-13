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Шоу-бизнес
Конец истории: Пойманный с молоденькой актрисой Богомолов сбежал от Собчак

Конец истории: Пойманный с молоденькой актрисой Богомолов сбежал от Собчак

Между Ксенией Собчак и Константином Богомоловым встала другая.
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С прошлого года ходят слухи о том, что знаменитая блондинка находится на грани развода со своим вторым мужем. Спровоцировала она эти разговоры сама: уж слишком часто звезда уезжала за границу, оставляя супруга в Москве. Да, и на мероприятиях люди стали замечать, что Константин Богомолов довольно холоден к Ксении Собчак.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Недавно супруги вновь вышли в свет вместе и, наверное, своим появлением должны были развеять слухи. Правда, все получилось наоборот. Режиссер и журналистка посетили премьеру фильма "Вызов" Клима Шипенко, где собрались многие представители отечественного шоу-бизнеса. И снова, как пишут ряд СМИ, окружающие заметили, что Константин Богомолов не проявлял особой нежности к своей жене.

Зато очень сильно режиссер расцвел, когда к нему и Ксении Собчак подошла молоденькая актриса Кристина Асмус в дерзком платье с глубоким декольте. Фотографы поймали их вместе, а потому сложно не заметить, как театральный деятель счастлив общаться со звездой "Текста".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Но это был не единственный повод задуматься о неурядицах в семье. Журналисты сообщают, что после просмотра фильма, когда зрители увидели конец истории, Константин Богомолов сбежал из зала от своей жены и других присутствующих. Пишут, что якобы Ксении Собчак даже пришлось догонять благоверного.

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2023, 15:00 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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