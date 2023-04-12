"Могла бы погибнуть": муж спас от трагедии "потерявшую берега" Ксению Собчак

Безбашенность Собчак пугает мужа.

Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов живут в браке уже почти четыре года. После расставания с актером Максимом Виторганом блондинка сошлась с новым возлюбленным и до сих пор живет вместе с ним, хотя скептики сулили им скорое расставание. Мол, для Ксении это только мимолетное увлечение творческим человеком. Тем не менее, пара демонстрирует гармоничные отношения и вопреки всем слухам продолжает семейную жизнь.

В одном из интервью Богомолов признался, что характер у Ксении не сахарный, и ему постоянно приходится под нее подстраиваться. В последние годы карьеры Собчак трансформировалась из гламурной блондинки в серьезного общественника с миллионной аудиторией. Где-то там между этими статусами еще мелькал образ кандидата в президенты России.

Богомолов не скрывает, что побаивается стремительности и творческих порывов своей супруги, которая по сути, уже "потеряла берега" и в такое непростое время не боится откровенно ничего. Именно поэтому Богомолов как может ограждает Собчак от необдуманных поступков.

"Иногда меня пугает ее безбашенность. Но отвагу Ксении уравновешивает моя суперосторожность... В какие-то моменты своим хитроумием, надеюсь, спасаю Ксению. Там, где она могла бы погибнуть в отчаянном броске", – заявил муж Собчак.