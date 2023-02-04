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Шоу-бизнес
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Их в шоу-бизнесе знают все.
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Уроженка Днепродзержинска Вера Галушка пробилась в шоу-бизнес благодаря группе "ВИА Гра", в которую она попала в 2003 году. Правда, фамилию по совету продюсеру певица все-таки сменила. Взяв псевдоним Брежнева, молодая артистка не прогадала, ведь благодаря уже известной фамилии ее сразу запомнили.

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com

Полине Гагариной повезло больше, ведь ей не пришлось брать псевдоним. Ее однофамилец Юрий Гагарин известен на весь мир. Родная фамилия лишь увеличила интерес к победительнице "Фабрики звезд-2".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ксения Собчак начинала как ведущая скандального телепроекта. Внимание к блондинке было повышенным, ведь она является дочерью первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, с которым, к тому же, тесно связана биография президента России Владимира Путина. Так что можно с уверенностью сказать, что если бы не фамилия, телеведущая вряд ли стала бы настолько знаменитой.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

С родственниками повезло и Стасу Герулису. К тому моменту, как будущий певец появился на свет, его бабушку уже знала вся страна. В семь лет Гурулис стал Пьехой не по своей воле. Так решила сама Эдита Станиславовна, поскольку в ее роду не было мальчиков, которые могли бы продолжить род и нести ставшую громкой фамилию. Впервые внук Эдиты Станиславовны запел на всю страну, когда он появился на "Фабрике звезд". Глупо отрицать, что известная фамилия не сыграла роли в становлении такого популярного артиста, как Стас Пьеха.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Актер и музыкант Никита Пресняков знаменит, можно сказать, с пеленок, ведь он родился в семье популярных артистов. Его ближайшие родственники, которые заняли свою нишу в российском шоу-бизнесе, – мать Кристина Орбакайте, отец Владимир Пресняков-младший, бабушки Алла Пугачева и Елена Преснякова, дед Владимир Пресняков-старший.

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com


Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 февраля 2023, 20:08 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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