Проболтавшуюся об изменах экс-мужа Бородину поймали на лжи: Страшнейшая подлость!

Ксения Бородина водит поклонников за нос?

Звезда "Дома-2" развелась с Курбаном Омаровым в 2021 году. Эта новость для многих поклонников стала настоящей неожиданностью, ведь ничего не предвещало беды, а супруги выглядели счастливыми. И только недавно Ксения Бородина решилась откровенно рассказать, что же стало причиной разрыва.

В одном из последних интервью теледива проболталась об изменах экс-мужа. Как оказалось, она до последнего не верила в слухи о его неверности, а чтобы быть уверенной, наняла детективов. Они-то и выяснили, что Курбан Омаров ходит налево, собрав даты, номера и адреса.

Можно только представить, каким ударом для нее стало предательство любимого человека. В том же интервью Ксения Бородина заверила, что уже давно пережила эту ситуацию, отпустила все обиды и успокоилась. В общем, проделала колоссальную работу над собой. Однако этим словам поверили не все.

Бывший участник телестройки Рустам Солнцев поймал звезду на лжи, ведь, по его мнению, некоторые ее поступки свидетельствуют о том, что об изменениях внутренних речи быть не может. В разговоре с журналистами шоумен напомнил, как пару месяцев назад ведущая "Дома-2" попыталась лишить Курбана Омарова возможности зарабатывать.

"И совершив подобный поступок, Бородина подписалась в страшнейшей подлости... Это, Ксюша, говорит о том, что ты совсем не изменилась. Какая была – тщедушная, мелкая и низкая, такая и осталась", – не пощадил бывшую коллегу Рустам Солнцев.

