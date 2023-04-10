"Притон": Бородина выдала видео с грязными изменами мужа на квартире

Бородина уже давно мысленно рассталась со своим бывшим любимым.

Ведущая скандального шоу "Дом-2" Ксения Бородина впервые после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым заговорила о причинах развала семьи. Пара распалась два года назад с громким скандалом, но тогда Бородина не стала вдаваться в причины развода. Фанаты были уверены, что всему виной очередная измена Курбана, ведь однажды Бородина уже прощала его похождения.

Тогда Ксения Бородина лишь заявила, что поклонники многого не знают, и она не спешит раскрывать карты из-за общей с Курбаном дочери Теоны. Теперь же ведущая решилась на откровение и подтвердила домыслы фанатов об изменах.

"Человек меня обманул, я это чувствовала достаточно давно. И как все пишут, что это произошло из-за барышни, с которой он сейчас, это не так. Потому что их было множество", – рассказала Ксения Бородина в свежем интервью Надежде Стрелец.

Бородина добавила, что интуиция долго подсказывала ей, что муж изменяет. Но она отказывалась верить в это. В итоге она наняла детективов, которые проследили за Курбаном Омаровым и сняли на камеру доказательства его неверности. На интервью Бородина впервые выдала новость о фото– и видеодоказательствах измен. Более того, Ксении дали адрес квартир, где все происходило. Выяснилось, что у Омарова было несметное количество женщин. Поклонники поддержали Ксению и поняли, насколько ей было тяжело.

"На своем примере могу сказать, насколько это мерзко, прожить с человеком 20 лет и через 10 лет после развода от ближайшей родственницы узнать, что муж изменил у них в гостях, и она об этом знала, но не хотела разрушать семью, так это неприятно даже узнать после стольких лет развода и осознавать это! А как же жить и знать, что тебе изменяют и терпеть, это невозможно! Рада за Ксению, что она смогла из этого выйти и придти в себя!" – написала поклонница.

Морально Ксения Бородина была готова к разводу еще за два года до официального расторжения брака. Но тянула время из-за дочери. Напомним, первый раз скандал с изменами случился в семье Омарова и Бородиной сразу после рождения Теоны. Тогда пара смогла устаканить ситуацию и прожить вместе еще какое-то время.

Также в ходе беседы Ксения Бородина ответила на ряд "неудобных" вопросов про "Дом-2", который ведущая назвала "притоном". По словам Бородиной, сейчас она спокойно к этому относится.