"Это мое": певец SHAMAN стал многодетным отцом

Певец SHAMAN предъявил зрителям свое пополнение.

Певец и автор песен Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, завоевал популярность в прошлом году. Артист выпустил несколько патриотических композиций, чем и вызвал к себе интерес зрителей. Сегодня он выступает по всей России, заезжая также в зоны военных конфликтов.

В честь Дня космонавтики популярный певец SHAMAN выпустил новую композицию. Это, своего рода, пополнение в жизни артиста — теперь у него стало на одну композицию больше. Песня "Мы" была написана Ярославом во время поездки на Донбасс прямо в поезде, а заставка к песне — это голоса зрителей из Луганска.

Интересно, что в записи клипа на песню "Мы" приняли участие дети. Один из них получил медаль "За отвагу", второй занимается тестированием бионических протезов, а третий в свои 14 лет уже трехкратный чемпион мира по шахматам. Об этом пишет Пятый канал.

"Мы — это вечное в нашей крови и мое поколение. Мы — это связано небом", — так звучит припев новой песни.

Вот так на три минуты певец Шаман стал многодетным отцом, встав в один ряд с талантливыми детьми. Артист считает, что за ними стоит будущее страны, а потому нужно заботиться о детях уже сегодня.