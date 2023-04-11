"Они схожи": У певца Шамана появился конкурент

Певцу Шаману стоит поднажать в творчестве.

Певец Шаман завоевал популярность и любовь зрителей в прошлом году. Артист выпустил множество патриотических композиций, с которыми сейчас колесит по стране. Ранее, настоящее имя артиста Ярослав Дронов было знакомо немногим, теперь же все знают его хит "Я — русский".

Однако, возможно на пьедестале патриотического шоу-бизнеса появится новая звезда и конкурент артисту. Певец Руслан Баринов сделал гимн СВО в поддержку нашей страны. По словам артиста, вдохновением для песни стали его собственные детские воспоминания. Композиция "Крылья" — это симбиоз чувств артиста и реальных событий, происходящих в зоне СВО.

Кроме этого, конкурент певца Шамана считает, что творчество в тяжелые времена — это один из немногих шансов поднять настроение, зарядиться и вдохновиться. Возможно, именно поэтому песня "Крылья" выйдет именно сейчас, когда людям нужна помощь.

Что касается сравнения с Шаманом, Руслан Баринов признает некоторую схожесть творчества. С одной стороны, оба музыканта несут общую позицию. Также артисты стремятся поддержать солдат в зонах повышенной опасности. Однако, с другой стороны, это совсем разные направления для развития.

"Многие сравнивают нас с Шаманом, но скажу так: у нас разные направления творчества, но возможно, сейчас они схожи", — так Руслан комментирует "Дни.ру" эту ситуацию.