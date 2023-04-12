"Просто вау": вышедшая с двумя детьми Кабаева откровенно о переменах в жизни

Звездная брюнетка Кабаева предъявила новые доказательства.

Каждая молодая мама знает — после рождения детей времени на себя почти не остается. А кому не хочется воплощать картинку из социальных сетей в жизни: маленькие довольные дети, коляска и мама с идеальной прической и укладкой. Хорошо, что Кабаевой удалось выкроить время на себя даже в загруженных буднях.

В 2022 году Кабаева родила второго ребенка. Девочку назвали Евой. Напомним, что имя старшего мальчика Саши — Демид. Сейчас Кабаева занимается воспитанием детей, ведением блога в социальных сетях и съемкой роликов на рутубе.

Недавно, Кабаева подняла в блоге тему заработка. Вышедшая в декрет с двумя детьми, девушка заявила, как важно для женщины уметь зарабатывать. Только будучи финансовой независимой, молодая мама может защитить и себя, и своего ребенка от психологического или физического абьюза со стороны партнера.

Скорее всего, эта тема не поднимается в отношениях Кабаевой. Поклонники уверены, она достаточно зарабатывает и чувствует себя комфортно. В подтверждении этого, блогерша откровенно рассказала о переменах в жизни. Теперь у нее новых цвет волос и укладка.

"Просто вау!", "Очень красиво, люблю ваш цвет волос", "Вам очень идет такой цвет", — пишут подписчики ТГ-канала Кабаевой.