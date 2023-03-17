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Пятница 17 марта

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"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым

"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым
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Наконец-то поклонники увидели, как выглядит отец ребенка Алины Кабаевой.

Давно знаменитость не радовала своих поклонников подробностями личной жизни. Мы видели свежие фотографии ее самой, а вот супруга она перестала показывать в своем талеграм-канале аж с февраля. Сложилось впечатление, будто Кабаева скрывает семью от посторонних глаз.

Звезда, кажется, по-настоящему счастлива в браке. Посмотрев ее соцсети, можно увидеть, как муж радует ее вниманием в виде цветов и дорогих подарков. Один из них она показывала поклонникам 8 марта. Благоверный вручил ей коробочку от фирмы DIOR, правда, не стала раскрывать, что внутри. Также дом в этот день был украшен цветами.

Кабаева тоже балует своего супруга, а также посвящает ему трогательные посты. На этот раз звезда решила показать поклонникам, как выглядит ее любимый. И эту фотографию можно по праву считать редкой, ведь на ней мужчина изображен без бороды, которую носил довольно долгое время. "Мой муж сегодня", – подписала кадр она. Фанаты одобрили его выбор.

"Ура! Без бороды! осталось чупчик подстричь", – пишут россияне под свежей фотографией.

Напомним, что в некоторых СМИ указано, что настоящее имя звезды Интернета – Алина Кабаева. По слухом, она захотела, чтобы ее называли по-другому из-за частых расспросов о родстве со знаменитой гимнасткой. Говорят, что в документах у нее в графах имени и фамилии до сих пор указано "Алина Кабаева".

17 марта 2023, 11:20
Фото: pixabay.com
Телеграм-канал Кабаевой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялась Алина Кабаева

Алина Кабаева родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте (Узбекистан), в семье футболиста
Алина занималась художественной гимнастикой, начиная с трех с половиной лет
С 1995 года она стала тренироваться у знаменитой Ирины Винер
В 1996 году гимнастка стала членом сборной России
Первый свой чемпионат Европы она выиграла в возрасте 15 лет, а в 16 лет стала чемпионкой мира
Алина с мамой
Спортивную карьеру Алина закончила в 2007 году
Алина пробовала свои силы на телевидении
С 2007 года она являлась депутатом Госдумы. Алина Кабаева и Иосиф Кобзон на пленарном заседании
В феврале 2014 года в составе группы из шести наиболее титулованных российских спортсменов Алина Кабаева приняла участие в церемонии зажжения олимпийского факела, передав огонь зимней Олимпиады в Сочи Ирине Родниной и Владиславу Третьяку, которые и зажгли этот основной символ состязаний

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