"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым

Наконец-то поклонники увидели, как выглядит отец ребенка Алины Кабаевой.

Давно знаменитость не радовала своих поклонников подробностями личной жизни. Мы видели свежие фотографии ее самой, а вот супруга она перестала показывать в своем талеграм-канале аж с февраля. Сложилось впечатление, будто Кабаева скрывает семью от посторонних глаз.

Звезда, кажется, по-настоящему счастлива в браке. Посмотрев ее соцсети, можно увидеть, как муж радует ее вниманием в виде цветов и дорогих подарков. Один из них она показывала поклонникам 8 марта. Благоверный вручил ей коробочку от фирмы DIOR, правда, не стала раскрывать, что внутри. Также дом в этот день был украшен цветами.

Кабаева тоже балует своего супруга, а также посвящает ему трогательные посты. На этот раз звезда решила показать поклонникам, как выглядит ее любимый. И эту фотографию можно по праву считать редкой, ведь на ней мужчина изображен без бороды, которую носил довольно долгое время. "Мой муж сегодня", – подписала кадр она. Фанаты одобрили его выбор.

"Ура! Без бороды! осталось чупчик подстричь", – пишут россияне под свежей фотографией.

Напомним, что в некоторых СМИ указано, что настоящее имя звезды Интернета – Алина Кабаева. По слухом, она захотела, чтобы ее называли по-другому из-за частых расспросов о родстве со знаменитой гимнасткой. Говорят, что в документах у нее в графах имени и фамилии до сих пор указано "Алина Кабаева".