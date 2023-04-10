Газманов растекся в блаженстве от пышных красот Кабаевой: Такое количество

Олег Газманов прикоснулся к прекрасному.



Оказывается Олег Газманов, который на днях сбежал из Москвы после серьезного обвинения, отправился в Сочи не только для того, чтобы погулять. Он стал одним из приглашенных гостей на фестивале Алины Кабаевой, который буквально только что завершился.

Более того, главному "есаулу" страны выпала честь музыкально сопровождать заключающий номер вечера. Вдохновившись атмосферой и масштабностью мероприятия, Олег Газманов растекся в блаженстве от пышных красот фестиваля Алины Кабаевой.

Отметил он и интерьеры Академии художественной гимнастики, в которой фестиваль проводится в первый раз, и то количество работы, которая была проделана над тем, чтобы воплотить идею в жизнь. Теплых слов удостоились даже юные гости фестиваля Алины Кабаевой: не смог Олег Газманов не отметить красоту костюмов спортсменов.

"Я потрясен, во-первых, этим залом, этим дворцом, там, где царит красота и, конечно, фестивалем "Алина", который собрал такое количество этой красоты", – признался Олег Газманов добавив, что улыбка не сходила с его лица весь день.

Напоследок артист признался журналистам в том, что в приглашение на фестиваль Алины Кабаевой затронуло самые глубокие струны его души. Оказывается, певец обожает смотреть соревнования по художественной гимнастике. Но, разумеется, возможность лицезреть все элементы вживую подарила Олегу Газманову гораздо более интенсивные эмоции, нежели чем привычный экран телевизора.





