Любимая мамочка: Орбакайте бросилась в ноги вульгарно задравшей ногу высокомерной Пугачевой

Пугачева выглядела неестественно молодой.

Кристина Орбакайте уже больше года живет как между молотом и наковальней. С одной стороны ее поклонники, которые ее любят, а с другой, родственники, которых страна уже возненавидела за антироссийскую позицию. Тем не менее, над Орбакайте постоянно давлеет ее скандальная мать, которая на старости лет умудрилась опозориться на всю страну. Алла Пугачева нахамила в адрес поклонников и сожгла все мосты назад в родную страну.

Все это время Кристина Орбакайте не прекращала общение со своей опальной матерью, при этом старалась усидеть на двух стульях и не исключала возможности жить на две страны – Россию и США. Что же касается музыкальной карьеры, то с ней все обстояло значительно хуже. После скандального выступления в шоу "Дуэты" на Орбакайте обрушилась волна критики за то, что она вместе с коллегой Игорем Николаевым вышла на сцену якобы в цветах украинского флага. Впрочем, тогда артистку защитили и сказали, что так вышло случайно.

На днях Кристина Орбакайте сообщила о новом витке развития своей карьеры. В своем аккаунте она анонсировала новую песню, которая выйдет 14 апреля. Название песни довольно необычное, которое заставляет задуматься, действительно ли это будет песня Кристины, или скандальная мать артистки через нее таким образом старается вновь напомнить о себе? Песня под названием "Алла будет петь" заинтриговала народ, который застыл в ожидании.

К публикации Кристина Орбакайте прикрепила архивное фото, на котором ее любимая мамочка Алла Пугачева нависла над маленькой дочерью Кристиной, которая буквально валялась у нее в ногах. При этом вульгарно задравшая ногу молодая Пугачева высокомерно смотрела в камеру.