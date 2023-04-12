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Шоу-бизнес
"Финансирование ВСУ": неопределившуюся Орбакайте и ее семью взяли на карандаш

"Финансирование ВСУ": неопределившуюся Орбакайте и ее семью взяли на карандаш

Кристине Орбакайте предстоит пройти проверку.
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Певица Кристина Орбакайте из последних сил пытается сохранять политический нейтралитет, изредка скатываясь в невнятные оправдания по поводу происходящего в мире. Тем временем, общемировые явления коснулись уже практически всех деятелей культуры и артистов. И как бы звезды не кричали, что искусство не должно идти параллельно с политикой, избежать этого не удастся. И это объяснимо, ведь в разные времена поэты, писатели, актеры всегда выступали рупорами для народа, а значит, и становились инструментами в руках политической элиты. Так что заявить о своих политических взглядах придется всем рано или поздно.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Кристина Орбакайте до сих пор живет на две страны – США и Россию – и пытается угодить тем и другим, лавируя как меж двух огней. Несмотря на это, на днях стало известно, что ее неопределенность не сыграла ей на руку. Семью артистки взяли на карандаш, и теперь Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова ждут проверки. Семью проверят на предмет финансирования ВСУ. С такой просьбой в СК обратились общественники ассоциации патриотических сил Юга России, сообщает ФАН. Кроме того, люди просят изъять у Орбакайте квартиру в центре Москвы, которую переписала на нее противница России Алла Пугачева.

Кристине не простили ее выступление в шоу "Дуэты", где она вышла с Игорем Николаевым якобы в одежде цветов украинского флага. Кроме того, во время частичной мобилизации Орбакайте помогла старшему сыну Никите уехать в США и получить там ПМЖ.

Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 12 апреля 2023, 12:40 Источник: Телеграм-канал Mash • Требует проверки
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